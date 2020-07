Laureato con lode in Medicina, specialista in Oncologia medica e in Farmacologia, docente per oltre 20 anni alla Scuola di specialità in Farmacologia clinica dell'Università di Milano, dove ancora oggi riveste il ruolo di professore aggiunto, Scatigna è anche stato membro del board della società italiana di farmacologia e di Assobiotec

Dopo oltre 30 anni di dirigenza in cinque primarie società multinazionali nel settore farmaceutico e la recente esperienza di direzione della Ctu del Centro cardiologico Monzino, dal 1 luglio Marco Scatigna assume il ruolo di Direttore scientifico e partner di Lsc Italia (LifeSciences Consultants), società di consulenza che ha sedi in New Jersey, San Francisco, Città del Messico e Milano.

Il profilo

Laureato con lode in Medicina, specialista in Oncologia medica e in Farmacologia, docente per oltre 20 anni alla Scuola di specialità in Farmacologia clinica dell’Università di Milano, dove ancora oggi riveste il ruolo di professore aggiunto, Scatigna è anche stato membro del board della società italiana di farmacologia e di Assobiotec e membro fondatore della Rotarians for health foundation. “Sono felice di questa nuova opportunità”, ha commentato Scatigna. “Portare tutta la mia esperienza e coordinare un gruppo di giovani e brillanti professionisti specialisti nelle life sciences con l’obiettivo di aiutare le aziende a raggiungere i loro goal, risolvendo anche i problemi più complessi, è una sfida estremamente interessante e stimolante’’. Pierluigi Bruschetta, Ceo Global di Lsc aggiunge: “Siamo felici di poter accogliere un professionista riconosciuto come Marco Scatigna nel nostro gruppo. Siamo fermamente convinti che questo connubio, oltreché per Lsc, rappresenterà un’importante novità per la community scientifica e farmaceutica italiana”.