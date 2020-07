Scoperti i macrofagi “pompieri”: potrebbero aprire la strada ad una cura per l’artrite reumatoide

L’equilibrio tra macrofagi MerTK negativi e positivi, sarebbe alla base dei processi infiammatori responsabili dell’artrite reumatoide. La scoperta, pubblicata su Nature Medicine, inaugura un nuovo filone di ricerca e potrebbe portare a nuove terapie per l’artrite reumatoide, se non addirittura ad una cura

Ci sono macrofagi e macrofagi. Soprattutto quando si parla di artrite reumatoide. Uno studio italo-britannico pubblicato su Nature Medicine ha identificato due classi di questa famiglia del sistema immunitario: i macrofagi “piromani” (MerTK negativi), che scatenano l’infiammazione e i macrofagi “pompieri” (che esprimono il recettore MerTK), che cercano invece di spegnerla. Il programma di ricerca durato quattro anni ha consentito al team internazionale di scoprire che nelle articolazioni dei pazienti con artrite reumatoide, si svolge una vera e propria lotta tra queste cellule residenti nel tessuto articolare che svolgono un ruolo fondamentale nel regolare l’infiammazione in tutte le fasi di malattia.

Lotta tra macrofagi

In piena infiammazione, nel tessuto sinoviale predominano i macrofagi MerTK negativi, mentre in fase di remissione, predominano i macrofagi che esprimono il recettore MerTK. I pazienti che restano in remissione alla sospensione della terapia, sono quelli con il maggior numero di cellule MerTK positive. Al contrario i pazienti che recidivano, hanno un alto numero di cellule MerTK negative. Riuscire ad allearsi farmacologicamente con i macrofagi “pompieri”, individuati per la prima volta al mondo da questo studio, potrebbe consentire di mandare in remissione l’artrite reumatoide e forse anche di aprire la strada ad una cura definitiva per questa condizione invalidante.

Cosa succede nella sinovia

La sinovia è una sorta di cellophan che riveste tutte le articolazioni ed è tutt’altro che inerte. Nei pazienti con gravi forme di artrite, brulica infatti di cellule infiammatorie, che producono sostanze “corrosive” per l’osso, responsabili del danno strutturale a lungo termine. È qui che i ricercatori hanno individuato i macrofagi “piromani”, cellule che arrivano dal sangue circolante nell’articolazione, dove scatenano l’infiammazione associata all’artrite reumatoide, che la danneggia gravemente insieme all’osso circostante. Nei pazienti che vanno in remissione grazie alla terapia, i macrofagi “piromani” vengono sostituiti dai macrofagi “pompieri” che prendono il sopravvento, spengono l’infiammazione e istruiscono una serie di operai specializzati (i fibroblasti della sinovia) a riparare la membrana sinoviale danneggiata dalla malattia.

L’importanza delle biopsie sinoviali

“Con questa analisi abbiamo stabilito che se nella sinovia dei pazienti in remissione clinica da artrite reumatoide, la percentuale dei macrofagi ‘pompieri’ è inferiore al 50% del totale, il rischio di avere una recidiva alla sospensione del farmaco aumenta di 13 volte” spiega Stefano Alivernini, Uoc di Reumatologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e primo autore dello studio. “Se il rapporto tra macrofagi MerTK positivi e MerTK negativi è inferiore a 2,5 volte, alla sospensione del farmaco il rischio di recidiva di artrite reumatoide aumenta di 16 volte. Finora, nella decisione se scalare o sospendere la terapia nel paziente in remissione, ci si basava su criteri clinici, eventualmente corredati da un’ecografia articolare o da esami di laboratorio. Ma questo studio sulle biopsie sinoviali apre nuovi orizzonti soprattutto nell’ambito della medicina personalizzata”.

Una malattia senza cura definitiva

L’artrite reumatoide è la più comune malattia infiammatoria cronica delle articolazioni e anche la più grave. Sono tante le opzioni terapeutiche a disposizione, ma nessuna finora risolutiva. I pazienti hanno a disposizione da qualche anno, oltre agli anti-infiammatori tradizionali, anche armi terapeutiche potentissime, dai farmaci biologici (anti-TNF, anti-IL-6R), ai più moderni farmaci di sintesi (JAK-inibitori), che non rappresentano tuttavia la cura definitiva della malattia e ai quali non risponde ancora il 40% circa dei pazienti con la malattia in forma grave. Molte persone vanno in remissione grazie alle terapie, ma mancano biomarcatori affidabili che consentano di stabilire quale sia il momento migliore per scalare o sospendere questi farmaci.

A questi bisogni insoddisfatti sul fronte della terapia potrà forse dare risposta lo studio frutto del lavoro dei ricercatori della Uoc di Reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, in collaborazione con l’Università di Glasgow e con il consorzio britannico Race (Research into Inflammatory Arthritis Centre “Versus Arthritis”).

Nuove opportunità per l’artrite reumatoide

“La scoperta di questi macrofagi anti-infiammatori apre nuove opportunità nel trattamento dell’artrite reumatoide” commenta Elisa Gremese, coautrice senior dello studio e Responsabile della SYNGem Biopsy Unit, UOC di Reumatologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Riteniamo che nei pazienti con artrite reumatoide, la biopsia sinoviale vada proposta non solo all’inizio del trattamento, ma anche in fase di remissione, in quanto si associa ad un’elevata capacità prognostica nei pazienti che sospendono il farmaco. La ‘firma’ del tessuto sinoviale in remissione profonda, quello che più si avvicina alla normalità, è la chiave per studiare quali potrebbero essere dei nuovi target terapeutici”.

“La tecnologia single cell – conclude –ci ha consentito di identificare alcune sottopopolazioni di macrofagi legate alla resistenza al trattamento e altre, collegate alla remissione sostenuta che, se potenziate, potrebbero agire come regolatori anti-infiammatori in questa malattia purtroppo debilitante”