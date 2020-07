Assistenza domiciliare, un webinar per discutere dell’importanza di Homecare e Psp

Si svolgerà giovedì 2 luglio alle 16 il seminario in streaming dal titolo “Homecare e Psp: i fattori di successo”, organizzato da Devital e in collaborazione Sda Bocconi. Ecco come partecipare

Un webinar per discutere dell’importanza dell’assistenza domiciliare e dei programmi di supporto al paziente affetto da malattie croniche. Si svolgerà giovedì 2 luglio alle 16 il seminario in streaming (qui il link per la registrazione) dal titolo “Homecare e Psp: i fattori di successo”, organizzato da Devital in collaborazione con Sda Bocconi. All’incontro parteciperanno, in modalità virtuale, medici, case farmaceutiche ed esperti che si confronteranno sul tema (qui il programma completo).

Il razionale

“Il cambiamento verso una sanità basata sul valore richiede progetti innovativi che abbiano come obiettivo, da un lato, il supporto ai servizi sanitari e, dall’altro, la creazione e attestazione del valore delle terapie e dei percorsi di cura”, spiega Luigi Devita, presidente di Devital.

“La Value based healthcare – prosegue De Vita – integra la prospettiva del paziente sottolineando l’importanza dell’umanizzazione della cura e dell’accoglienza, in un’ottica di medicina multidimensionale. Anche l’industria è chiamata a dare il suo contributo con progettualità in cui mettere al centro il paziente, assicurando una presa in carico continuativa lungo l’intero ciclo di cura, garantendo aderenza, appropriatezza ed efficienza”.

“Homecare e Psp sono tra i pilastri di questo cambiamento – conclude il presidente di Devital – ma per rispondere alla sfida serve una capacità progettuale che tenga conto di fattori chiave come: flessibilità, adattabilità, tecnologia e approccio olistico al paziente”.