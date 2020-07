Telemonitoraggio, pazienti Covid-19 seguiti a distanza da Iniziativa medica lombarda e DaVinci Salute

Ad oggi sono più di 250 i medici di famiglia della cooperativa che seguono a distanza i propri assistiti. Una piattaforma permette ai medici di raccogliere in un’unica cartella digitale tutte le informazioni cliniche del paziente, definire il piano di monitoraggio e seguire l’evoluzione o l’involuzione del suo quadro clinico

Monitorare da remoto i pazienti in isolamento domiciliare con possibile o accertata infezione da coronavirus. È questo l’obiettivo della collaborazione avviata da due mesi a questa parte da DaVinci Salute e Iml (Iniziativa medica lombarda), cooperativa di Medici di medicina generale. Ad oggi sono più di 250 i medici di famiglia della cooperativa Iml che seguono a distanza i propri assistiti, con i numeri che sono in costante crescita.

Il servizio

Nel dettaglio, un cruscotto intelligente permette ai medici di raccogliere in un’unica cartella digitale tutte le informazioni cliniche del paziente, definire il piano di monitoraggio e seguire l’evoluzione o l’involuzione del suo quadro clinico.

Inoltre, dalla stessa piattaforma i medici possono incontrare i propri assistiti tramite video consulto online. Grazie anche al supporto attivo del Centro servizi della cooperativa, più di 400 pazienti sono così seguiti a distanza e monitorati giornalmente, grazie all’app DaVinci Salute sulla quale registrano i propri parametri vitali ed eventuali sintomi e li trasmettono, in maniera semplice e in pieno rispetto delle normative sulla privacy, al proprio medico di fiducia.

Il servizio di tele-monitoraggio è stato pensato e realizzato in stretta collaborazione con i medici e gli infermieri della Cooperativa, e viene affinato ogni giorno di più per garantire ai professionisti sanitari un prodotto efficiente e completo a supporto del loro lavoro e per offrire a tutti i pazienti una piattaforma sicura di “Digital Twin” in cui integrare i propri dati e attraverso la quale mantenere un contatto continuo con gli enti sanitari.

I numeri del Politecnico di Milano

Di recente l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano ha pubblicato i risultati sulla Connected Care nell’emergenza Covid19, che hanno evidenziato un forte utilizzo e apprezzamento del digitale sia da parte dei professionisti sanitari che dei pazienti negli ultimi mesi. Secondo i dati, “oltre al 13% dei MMG e al 23% di medici specialisti che utilizzavano già questi strumenti e vorranno farlo anche in futuro, rispettivamente ben il 56% e il 37% dei medici che non avevano mai usato questi strumenti si è convertito e intende farlo in futuro”.