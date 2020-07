di Redazione Online

La comunicazione efficace da remoto

Virtual training, 29 settembre e 6 ottobre 2020, 9.30 – 13.30

Trasmettere sicurezza e professionalità, condividere i propri pensieri in maniera chiara e strutturata catturando l’attenzione dei partecipanti durante un “videoincontro” sono abilità fondamentali sempre più richieste oggi. Il corso ha l’obiettivo di approfondire tecniche e strumenti pratici e concreti che facilitino il processo di cambiamento dell’approccio di comunicazione e che supportino i partecipanti ad imparare a relazionarsi con il pubblico on-line.

Key topics

Primo modulo “PLAN & PREPARE” – 29 settembre 2020

Basi di storytelling

Obiettivi

Audience

Key/Message e creazione della Storyboard

Secondo modulo “PRACTICE & PRESENT” – 6 ottobre 2020

Postura /Gestualità

Voce / Esposizione

Tempi / Gestione domande

Netiquette applicata alle videocall

Metodologia

Il corso, costituito da due sessioni, di circa quattro ore ciascuna, sarà erogato da remoto nella modalità del virtual training che consente la partecipazione attiva dell’audience. Le tecniche e gli strumenti adoperati, secondo l’impostazione del metodo Future, mirano infatti a promuovere le persone e ad attivare il loro potenziale individuale per portarlo nella vita reale. Durante gli incontri non mancheranno simulazioni, esercitazioni e giochi di ruolo. Per consentire un soddisfacente livello di interazione e partecipazione, il corso è riservato ad un massimo di 16 discenti.

Faculty

Marco Leoni, Associate di Avalore, è un coach professionista, specializzato nelle soft skills, nella comunicazione efficace F2F e in team, nell’arte del public speaking e delle presentazioni aziendali efficaci ad alto impatto.

Target

L’incontro si rivolge a tutti i professionisti del mondo Life Science e sanitario che hanno l’esigenza di presentare al meglio progetti o prodotti, formare o informare, condividere le proprie idee in maniera chiara, coinvolgente, efficace.

