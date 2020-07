Odontoiatria: Davide Marchini general manager di Straumann Group in Italia

Lavorerà per rafforzare la leadership dell’azienda nel campo dell’estetica dentale e conquistare nuovi mercati e segmenti in crescita, come quello degli allineatori ortodontici

Davie Marchini è il nuovo general manager e ad di Straumann Group Italia, aziende specializzata nel settore odontoiatrico. Marchini, 49 anni e una laurea in Marketing alla Bocconi, arriva in Straumann – multinazionale svizzera con sede a Basilea – dopo una lunga esperienza in Danone, azienda nella quale ha ricoperto diversi ruoli, a livello locale e internazionale, prevalentemente legati alle funzioni di marketing e vendite nei canali Gdo e farmacia, dal 2004 ad oggi, sia per la divisione Dairy sia per la divisione Nutricia Mellin. In precedenza, ha lavorato in Reckitt Benckiser Italy e ancor prima in Accenture.

Gli obiettivi

Il nuovo generale manager riporterà a Jens Dexhemeir, Vice President Region Europe, e si occuperà di rafforzare, offrendo soluzioni globali nell’estetica dentale, e portare Straumann Group in nuovi mercati e segmenti in crescita, come quello degli allineatori ortodontici

“Il mio obiettivo sarà quello di guidare da leader lo sviluppo e il valore del settore in Italia, in piena partnership con i nostri clienti, KOL e associazioni scientifiche e diffondendo il più possibile i valori di eccellenza e di qualità senza compromessi, con a cuore il miglioramento della vita e il sorriso dei pazienti, punti cardine dell’offerta di Straumann Group nel mondo”, ha commentato Marchini.