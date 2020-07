Oftalmologia, Novartis e la startup Ugo lanciano un servizio per pazienti con patologie della retina

Il servizio offerto assicura ai pazienti, spesso ipovedenti, la possibilità di affrontare con regolarità e senza ostacoli il percorso di cura nel quale sono impegnati. Nello specifico, gli operatori di Ugo garantiscono un supporto logistico, fisico e psicologico al paziente e ai suoi familiari

Un servizio di caregiving on demand in area oftalmica. Nasce dalla partnership tra Novartis e la startup Ugo e ha l’obiettivo di sostenere le persone fragili e le loro famiglie. Ugo, questo il nome del servizio, è a disposizione gratuitamente dei pazienti in trattamento per patologie della retina. Il progetto è attivo, nella sua attuale fase pilota, nelle città di Milano, Monza, Genova, Foggia e nei rispettivi hinterland.

Come funziona

Il servizio offerto assicura a questi pazienti, spesso ipovedenti, la possibilità di affrontare con regolarità e senza ostacoli il percorso di cura nel quale sono impegnati. Nello specifico, gli operatori di Ugo garantiscono un supporto logistico, fisico e psicologico al paziente e ai suoi familiari, fornendo l’assistenza necessaria per accedere correttamente a tutti gli appuntamenti di terapia e follow-up ospedalieri, gestire gli orari e le regole del reparto, orientarsi nella struttura, affinché sia sempre salvaguardata la continuità e l’appropriatezza terapeutica.

L’impegno di Novartis

“La collaborazione con Ugo ci permette di offrire un aiuto concreto ai pazienti con patologie alla retina, assicurando loro un’assistenza qualificata nella gestione della terapia”, sottolinea Luca Vergari, head of franchise Ophtha di Novartis Italia. “Nelle malattie oftalmiche degenerative, la tempestività dei trattamenti e l’aderenza regolare alla terapia sono fattori determinanti per il successo della cura.

Per Novartis, essere vicini a questi pazienti significa dunque non solo mettere a loro disposizione farmaci innovativi ma anche individuare soluzioni che possano sostenere l’efficacia del percorso terapeutico in cui sono impegnati e allo stesso tempo sollevare le strutture sanitarie da ulteriori oneri organizzativi. Si tratta di una doppia esigenza che oggi, in un contesto ancora condizionato dalle difficoltà dell’emergenza Covid-19, è avvertita in modo particolare e che Novartis, responsabilmente, intende contribuire a soddisfare”.

Sinergie medico paziente

Il progetto crea anche una sinergia tra specialista oculista e paziente. Il medico individua i pazienti a cui destinare il sostegno sulla base di criteri sia relativi alla fragilità fisica, sia di carattere psicologico, sociale ed economico: tra i primi, una visione molto compromessa, monocolare, o la ridotta mobilità; tra gli altri, l’isolamento, l’assenza di supporti familiari, la scarsa presenza di caregiver. Dopo aver ottenuto il consenso e l’adesione al progetto del paziente, quest’ultimo viene affiancato da un operatore Ugo, persona di fiducia che sarà il suo riferimento per tutto il percorso terapeutico e che, nel dettaglio, si occuperà tra l’altro di recepire il calendario della terapia, facilitare la comunicazione medico-famiglia, assicurare il