Covid: negli Usa Regeneron punta sugli anticorpi e in Germania CureVac amplia il sito di produzione del vaccino

Negli States la società di Tarrytown riceve 450 milioni di dollari dal Governo federale per un cocktail di anticorpi, mentre la Banca europea degli investimenti ha concesso un prestito di 85 milioni di euro all'azienda di Tubinga

Poco più di 450 milioni di dollari da una parte e 85 milioni di euro dall’altra. L’azienda statunitense Regeneron chiude un altro accordo (il secondo dopo quello col Barda a inizio anno) per portare avanti la sperimentazione su un cocktail di anticorpi che possano prevenire l’infezione da Sars-Cov-2, mentre la tedesca CureVac ha avuto un prestito europeo per ampliare il suo sito di produzione del vaccino.

Regeneron

Mentre buona parte dell’industria farmaceutica internazionale è attiva nel cercare un vaccino, la società di Tarrytown, New York, sta entrando nella fase 2/3 di un cocktail di anticorpi grazie a un finanziamento di 450 milioni di dollari del governo federale americano. Stando ai termini dell’intesa, Regeneron potrà ampliare la sua produzione per arrivare a 1,6 milioni di dosi entro la fine dell’estate 2020. In aggiunta, la società fa sapere che punta a rendere disponibili tra le 70 e le 300 mila dosi previste per il trattamento dell’infezione già in corso e tra le 420 mila e il 1,3 milioni di dosi per la prevenzione.

CureVac

Dopo la partnership con Tesla per un vaccino a mRna e all’investimento di 300 milioni da parte del Governo tedesco, CureVac ha ricevuto in prestito dall’Ue 85 milioni di euro per ampliare il suo sito produttivo di Tubinga. La Banca europea degli investimenti ha garantito il prestito per permettere alla società di costruire un quarto stabilimento nella sede tedesca della società attravero tre tranche di pagamento di 28,3 milioni l’una.