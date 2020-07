Gli Usa vogliono uscire dall’Oms

Con l'obbligo di preavviso di un anno, l'addio all'Organizzazione mondiale della sanità sarà effettivo a partire da luglio 2021 sempre che Donald Trump rimanga presidente

Nel poker che si sta giocando sul tavolo dell’Organizzazione mondiale della sanità, il presidente Donald Trump lascia. Con il preavviso di un anno, come da regolamento Onu, Washington ha comunicato ufficialmente alle Nazioni Unite (da cui dipende l’Oms) che gli Stati Uniti, a partire dal 6 luglio 2021, si defileranno.

L’addio

Che Trump non fosse soddisfatto dell’Oms era risaputo. Inizialmente minacciando di interrompere l’erogazione dei contributi volontari (circa 400 milioni di dollari), poi aumentando il carico paventando di lasciare del tutto l’ente. Sono seguiti quindi i fatti e dal 2021 gli Usa non faranno più parte dell’Organizzazione mondiale della sanità. C’è un però. Gli impegni finanziari andranno comunque onorati. Dato che il bilancio dell’Oms è stabilito su base biennale, gli Usa hanno già pagato la propria quota per il 2020 e dovranno pagare, molto probabilmente, anche quella del 2021. Le ripercussioni si faranno quindi sentire a partire dal biennio 2022-2023 quando il bilancio, se le cose dovessero davvero restare così, sarà orfano di un 10% sul totale dei finanziamenti (a tanto ammonta la quota americana tra versamente obbligatori e volontari).

Le polemiche

“La decisione è miope, superflua e pericolosa”, ha commetanto Elizabeth Cousens, Presidente della Fondazione delle Nazioni Unite. Anche l’avversario alle presidenziali di novembre di Trump, il democratico Joe Biden ha colto l’occasione per attaccare il Tycoon. “Gli Stati Uniti ritorneranno all’Oms” ha detto, preannunciando un cambio di rotta qualora dovesse subentrare alla Casa Bianca.