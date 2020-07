Health technology assessment: la Sihta propone un’agenzia nazionale

L'appello della società scientifica in un position paper: "L’attuale architettura del sistema che dovrebbe occuparsi di Hta non è stata in grado di rendere disponibile questo importante strumento al decisore politico-istituzionale e manageriale”

Serve un’agenzia nazionale di Health technology assessment (Hta). Per valutare l’impatto delle nuove tecnologie. Per innovare senza minare la sostenibilità. Per rendere il Servizio sanitario nazionale (Ssn) più efficiente e “accessibile” ovunque. A lanciare l’idea è la Società italiana di Hta (Sihta), attraverso un suo position paper che anticipa alcuni temi del XIII congresso nazionale in programma a ottobre.

Sistema da rivedere

“Anche dall’Oms l’Hta è ritenuto tra gli strumenti fondamentali per garantire sostenibilità, qualità e accessibilità dei servizi sanitari universalistici come ancora oggi dobbiamo essere grati di avere in Italia. Va detto però che l’attuale architettura del sistema che dovrebbe occuparsi di Hta non è stata in grado di rendere disponibile tale importante strumento al decisore politico-istituzionale e manageriale”, piega Pietro Derrico, presidente della Sihta e responsabile della Funzione tecnologie ed Unità di Ricerca Hta and Safety dell’Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Un’agenzia per l’health technology assessment

Un’agenzia nazionale ad hoc dovrebbe coinvolgere i diversi attori del sistema, spiega la Sihta in una nota: “Dagli ospedali, la cui esclusione dai processi di Hta abbiamo da sempre ritenuto essere un errore, alle società scientifico-professionali, fino ai produttori di ‘tecnologie’, superando un certo ostracismo nei confronti di questi ultimi che al contrario, devono diventare attori coinvolti, impegnati, leali e proattivi di questo sistema, con l’obiettivo di rendere sempre più sostenibile per il Ssn l’innovazione tecnologica realmente efficace”.

Disarmati di fronte a Covid-19

Un’Hta più efficiente sarebbe stata un alleato prezioso dei sistemi sanitari colpiti dalla pandemia. “La multidisciplinarità e la multiprofessionalità che stanno alla base del metodo Hta – commenta Derrico – avrebbero potuto dare un contributo notevole alla gestione dell’emergenza. Tuttavia, l’attuale sistema di Hta ha dimostrato, attraverso un silenzio assordante, di essere completamente disarmato di fronte a questa crisi”. Soprattutto perché un vero e proprio ecosistema di Hta permetterebbe, secondo gli esperti, di utilizzare criteri robusti e trasparenti per l’allocazione delle risorse e l’ottimizzazione degli investimenti. Sfida cruciale in vista dell’arrivo di nuovi fondi per la sanità.

IL DOCUMENTO