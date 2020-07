Anche la Francia piazza il suo primo Organismo notificato per Mdr

Con la designazione della Commissione europea di Gmed, il numero di Notified body sale a 15

Anche la Francia ha il suo organismo notificato per il Nuovo regolamento dei dispositivi medici. Lo rende noto il database Nando su disposizione della Commissione europea. L’ente in questione si chiama Gmed ed è il 15esimo a essere iscritto nella lista.

Gmed

L’azienda parigina è la sesta a essere stata designata nel 2020 dopo la svedese Intertek a maggio. La società ha fatto notare in un comunicato che la designazione copre tutte le categorie di dispositivi, inclusi quelli attivi impiantabili. Inoltre è stato reso noto che Gmed punta ora anche alla designazione Ivdr entro il più breve tempo possibile. Gmed aveva già avuto le designazioni per le precedenti direttive per dispositivi medici, Mdd e Ivdd.