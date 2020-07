Educom, Tommaso Salanitri è il nuovo direttore medico

Nato a Catania, 53 anni, è laureato in medicina e chirurgia vanta oltre venti anni di esperienza nel campo pharma e life science

Tommaso Salanitri è il nuovo direttore medico di Educom. Ad annunciarlo è la stessa azienda tramite una nota diffusa alla stampa martedì 14 luglio. Nato a Catania, Salanitri, 53 anni, è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Catania, specializzato in chirurgia generale presso lo stesso Ateneo e con un master in Ultrasonografia internistica.

Il profilo

Con oltre 20 anni di consolidata esperienza nella direzione medica di differenti multinazionali farmaceutiche e biotech, quali Organon, Abbott, Celgene, AstraZeneca, Gsk, Tommaso Salanitri ha ricoperto ruoli manageriali di responsabilità sempre crescente, sia in Italia che in ambito internazionale.

Nella sua carriera ha guidato la leadership scientifica, lo sviluppo e lancio di prodotti di successo, oltre che gestito il life cycle management di numerosi prodotti, sia in primary che in specialty care, in diverse aree terapeutiche, tra cui, immunologia, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, malattie respiratorie, cardiovascolare, malattie infettive, Cns, endocrinologia e metabolismo.

I focus

Un focus particolare è stato principalmente nell’area del business strategy, comunicazione scientifica, medical education, lanci di prodotto, disease awareness, sviluppo pubblicazioni scientifiche, con un forte orientamento verso un approccio cross-funzionale, di best practice e di sviluppo e implementazione di processi di continuous improvement.

Tommaso Salanitri è inoltre autore di differenti articoli in ambito pharma e innovation, su varie tematiche quali, medical plan, situation analysis, go-to-market strategy, patient journey, stakeholder engagement, field medical affairs, medical insight.