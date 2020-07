Procreazione assistita: Guglielmino (Siru) nuovo delegato italiano all’Eshre

Il presidente della Società italiana di riproduzione umana rappresenterà il nostro Paese per i prossimi tre anni all’interno del Committee of national representative della società scientifica europea

Il ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società italiana di riproduzione umana (Siru), rappresenterà l’Italia, per i prossimi tre anni, all’interno del Committee of national representative della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre).

Il profilo

Guglielmino è responsabile sanitario del Centro dell’Unità di Medicina della Riproduzione di Catania, centro autorizzato e accreditato della Regione Sicilia; componente nominato della Commissione sul monitoraggio della Pma dell’Assessorato Sanità della Regione Sicilia; componente del Direttivo dell’Associazione Hera, l’associazione di pazienti infertili. È stato consulente della Regione Toscana per la diagnosi pre-impianto.

La rappresentanza italiana

Nel comitato dell’Eshre vengono rappresentati tutti gli Stati Ue. L’Italia per la numerosità degli iscritti alla Eshre può eleggere due componenti, un clinico e un biologo. A gennaio l’Italia aveva ottenuto anche l’elezione del biologo Riccardo Talevi biologo per l’area scientifica. Sia Riccardo Talevi che Antonino Guglielmino hanno partecipato in questi anni alla fondazione sia della Siur che della Sierr (Società italiana embriologia riproduzione e ricerca).

“Renderemo più forte la nostra iniziativa di rinnovamento scientifico e assistenziale in Italia creando una osmosi energetica con le realtà scientifiche europee. Porteremo i diritti dei pazienti, già acquisiti in altri paesi europei, nella normativa italiana e porremo al centro dell’agenda Europea il bacino del mediterraneo con i problemi dei paesi costieri”, ha commentato Guglielmino.