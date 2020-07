Covid-19, accordo tra AstraZeneca e Iqvia per lo sviluppo di un vaccino

L’accordo servirà a velocizzare gli studi clinici condotti negli Stati Uniti per dimostrare l’efficacia di Azd1222, il candidato vaccino sviluppato proprio dal gruppo farmaceutico anglo-svedese

AstraZeneca e Iqvia insieme per la lotta contro Covid-19. Le due società hanno annunciato l’avvio di una collaborazione finalizzata allo sviluppo di un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus. Nel dettaglio, l’accordo tra AstraZeneca e Iqvia servirà a velocizzare gli studi clinici condotti negli Stati Uniti per dimostrare l’efficacia di Azd1222, il candidato vaccino sviluppato proprio dal gruppo farmaceutico anglo-svedese.

L’operazione

L’operazione Warp speed, i cui dettagli finanziari non sono rivelati, fa parte di una più ampia strategia per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini, terapie e strumenti diagnostici contro Covid-19. Peraltro, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dalle due parti, tale iniziativa include un ampio studio tematico, che dovrebbe iniziare a iscrivere i partecipanti quest’estate e sfrutterà le soluzioni di prova virtuale di Iqvia tra cui Study Hub.

Come funziona il vaccino

Azd1222 funziona come vaccino ricombinante per adenovirus e, insieme ai candidati sviluppati da Moderna e dal duo Pfizer/BioNTech, è considerato uno dei primi risultati significati fin qui raggiunti. Tanto che, i ricercatori di Oxford hanno recentemente affermato che potrebbero iniziare a rendere disponibile il vaccino da settembre se le prove andranno bene. Il team è passato rapidamente ai test di livello intermedio con prove di efficacia programmate entro la fine dell’anno.