Medicina ambientale, ad agosto parte un master di II livello

Il corso organizzato dalla Società Italiana di medicina ambientale (Sima) e l'Università degli Studi Niccolò Cusano è aperto non solo a medici ma anche a laureati in discipline scientifiche, ingegneristiche, statistiche, economiche, giuridiche e umanistiche

Grazie alla partnership tra la Società Italiana di medicina ambientale (Sima) e l’Università degli Studi Niccolò Cusano partirà il primo agosto 2020 il Master di II livello in “Medicina ambientale” aperto non solo a medici ma anche a laureati in discipline scientifiche, ingegneristiche, statistiche, economiche, giuridiche e umanistiche.

Il corso

Il master avrà inizio il 1° agosto 2020 e si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile h24. Il corso avrà una durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu. In piattaforma lo studente avrà accesso a lezioni video, materiale didattico, eventuali test di verifica predisposti dal docente. Il corso sarà inoltre arricchito da seminari in presenza/webinar, dove saranno affrontati differenti casi-studio di attualità, presentando problematiche e possibili soluzioni basate sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità.

I requisiti

Per iscriversi è necessario aver conseguito un titolo di laurea quadriennale, quinquennale, specialistica o magistrale in una delle seguenti facoltà universitarie: Medicina e chirurgia, biologia, biotecnologie, farmacia, Ctf, Economia, Filosofia, Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria, Psicologia, Scienze della comunicazione, Scienze politiche, Sociologia. Qualora si possieda un titolo di laurea diverso (sempre quadriennale, quinquennale, specialistica o magistrale) è possibile iscriversi al master dimostrando di avere almeno tre anni di qualificata attività amministrativa in aziende sanitarie o enti pubblici di media o grande dimensione. L’iscrizione al corso è inoltre incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati.

Visione interdisciplinare

“Il Master in ‘Medicina Ambientale’ che ha un duplice obiettivo: da una parte, formare professionisti in grado di identificare e valutare problematiche di salute correlate all’esposizione ambientale, dall’altra, fornire conoscenze adeguate sull’approccio ‘One Health’ che individua un legame indissolubile tra salute umana, benessere animale e salubrità dell’ambiente e degli ecosistemi”, dice Fabio Fortuna, Rettore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Gli fa eco Alessandro Miani, presidente Sima. “La Medicina ambientale è una visione interdisciplinare delle conoscenze e dei saperi che mira a definire i determinanti ambientali della salute umana in funzione della prevenzione primaria di numerose malattie o condizioni che possono riconoscere cause o concause negli ambienti di vita o di lavoro. L’ambiente può essere un fattore di rischio e incidere sulla nostra salute in modo decisivo. Questo accade perché l’uomo ha un impatto (drastico) sulla natura: disboscamento, scarichi industriali o uso indiscriminato di pesticidi. La medicina ambientale – continua Miani – ha il compito di identificare e studiare i fattori di rischio ambientali per la salute umana in chiave preventiva, ricercando soluzioni proprio nell’ambiente e attuando protocolli di intervento specifici e interdisciplinari”.