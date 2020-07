Collaborazione internazionale per un vaccino anti-Covid, 75 Paesi pronti a impegnarsi

L'Oms ha reso noto che 75 Paesi sono pronti ad affiancarsi con altri 90 Stati a basso reddito. Il progetto si chiama Covax advance market commitment ed è stato pensato da Gavi, l'alleanza dei vaccini e all'interno dello stesso i governi finanzierebbero i prodotti con i propri bilanci di finanza pubblica per una distribuzione più equa

All’insegna di una collaborazione internazionale per un vaccino anti-Covid l’Oms ha reso noto che 75 Paesi sono pronti ad affiancarsi con altri 90 Stati a basso reddito. Il progetto si chiama Covax advance market commitment ed è stato pensato da Gavi, l’alleanza dei vaccini e all’interno dello stesso i governi finanzierebbero i prodotti con i propri bilanci di finanza pubblica.

Tutti insieme

In totale sarebbero 165 i Paesi a far parte del progetto e rappresentano più della metà delle economie G20 e oltre il 60% della popolazione mondiale. Sostanzialmente con questa iniziativa gli Stati collaboreranno per proteggere i propri connazionali all’interno di un’allocazione equa dei prodotti. Come l’ha definita Seth Berkley, ceo di Gavi Vaccine Alliance, questa è l’unica soluzione veramente globale in risposta alla pandemia. Entro la fine del 2021 si vuole arrivare almeno a due miliardi di dosi disponibili.

La distribuzione equa

La distribuzione è stata pensata per essere equa sulla buase delle necessità e dando inizialmente priorità agli operatori sanitari prima di espandersi fino a coprire il 20% della popolazione. Tra i membri partecipanti si trovano Argentina, Armenia, Brasile, Canada, Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Islanda, Irlanda, Israele, Giappone, Kuwait, Lussemburgo, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Qatar, Corea del Sud, San Marino, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.