Gruppo Chiesi: nel 2019 i ricavi sfiorano due miliardi di euro (+12,7%)

È il dato che emerge dal report annuale dell’azienda, dove sono anche riportati i risultati raggiunti sul fronte della sostenibilità: -11% emissioni di CO2 e ulitizzo di energie rinnovabili quadruplicato rispetto al 2018

Il Gruppo Chiesi incrementa i ricavi nel 2019, sfiorando quota due miliardi di euro. Rispetto al 2018, il giro d’affari è cresciuto del 12,7% per un totale di 1.992,81 milioni di euro. È quanto emerge dal report 2019 dell’azienda, dove oltre ai risultati finanziari sono riportati gli obiettivi raggiunti sul fronte “green”: 11% emissioni di CO2 e ulitizzo di energie rinnovabili quadruplicato rispetto al 2018. Il documento, realizzato in collaborazione con Nativa, racconta le performance dall’azienda a livello economico, ambientale e sociale in qualità di azienda certificata “B Corp” e “società benefit”

I numeri

Su quasi due miliardi di fatturato, 1.376,4 milioni di euro sono realizzati in Europa, 340,3 milioni nei Paesi emergenti e 273,1 milioni negli Stati Uniti.

L’Ebit (risultato ante oneri finanziari) è cresciuto da 362,7 milioni di euro nel 2018 a 424,7 milioni nel 2019 (21,3% nel 2019 rispetto al 20,5% nel 2018).

Tra le aree terapeutiche, il portafoglio respiratorio rimane il più rilevante, con ricavi pari a 1.213,5 milioni di euro nel 2019.

Per quanto riguarda il capitale umano, Chiesi ha raggiunto nel 2019 circa 6mila dipendenti a livello globale.

L’ambiente

Rispetto al 2018, Chiesi ha ridotto dell’11% le emissioni di CO2, considerando sia quelle dirette che quelle indirette dovute principalmente all’acquisto di energia elettrica. Sul fronte delle energie rinnovabili, ha aumentato di 4,5 volte il loro utilizzo, un trend positivo verso l’obiettivo annunciato dal Gruppo di diventare “carbon neutral” entro il 2035.

Percorso di crescita

“Il 2019 è stato un anno al di sopra delle aspettative. Una performance – commenta Ugo Di Francesco, ceo del Gruppo Chiesi – che si è concretizzata e che rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita. Percorso che, sempre nel 2019, ha visto un notevole salto in avanti con la nascita della filiale Australia e Nuova Zelanda e la costituzione della Business Unit Global Rare Diseases con sede tra Parma e Boston “.

Quattro pilastri

Il report 2019, spiega l’azienda, è ispirato a un tipo di analisi suggerita dal noto economista e saggista statunitense, Jeffrey Sachs, ovvero a quattro dimensioni che vanno considerate per allineare il business agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: prodotti, processi, catena del valore e buona cittadinanza d’impresa. L’analisi tradotta sul business Chiesi racconta quindi i processi aziendali, la “Global Value Chain”, la “Corporate Citizenship” e l’impegno verso i pazienti nelle quattro aree terapeutiche del Gruppo: respiratorio, neonatologia, malattie rare e special care. Nel farlo, segue gli standard del Global reporting initiative, ente senza scopo di lucro nato con il fine di creare un supporto utile alla rendicontazione della performance sostenibile, integrando gli obiettivi della Relazione di Impatto, il documento che come Società Benefit Chiesi è tenuta a pubblicare annualmente e che include il punteggio ottenuto dall’Azienda in qualità di B Corp certificata.