Ivdr, l’industria medtech europea chiede un rinvio della data di entrata in vigore

Come già accaduto per il Nuovo regolamento dei dispositivi medici, le aziende di settore chiedono che le autorità prendano in esame la possibilità di rinvio della deadline di entrata in vigore (26 maggio 2022). Tra le cause c'è ancora Covid-19

Dopo la richiesta e l’ottenimento del rinvio dell’entrata in vigore del Nuovo regolamento dei dispositivi medici, l’industria europea di settore sta lavorando per chiedere alle autorità competenti un rinvio anche dell’Ivdr. Il D-day, in questo caso, è previsto per il 26 maggio 2022, ma nonostante ci siano ancora due anni, lo sforzo lobbystico dei produttori di device in vitro sta iniziando a farsi sentire.

I motivi

C’è ancora Covid-19 di mezzo. Le cause, che imporrebbero se non un rinvio quantomeno un ampliamento del periodo di grazia per i prodotti già in commercio o che devono essere certificati, attengono nuovamente all’emergenza coronavirus che ha già costretto al rinvio del Mdr al 26 maggio 2021. Va segnalato, però, che mentre nel caso dei dispositivi medici (non in vitro) la pandemia è scoppiata proprio a ridosso dell’entrata in vigore (prevista per il 26 maggio 2020), per l’Ivdr rimangono alcune perplessità. Mancano due anni e nonostante la Commissione europea non sia lesta nel certicare nuovi organismi notificati (siamo a quattro), in 24 mesi le industrie possono correre ai ripari.

Collo di bottiglia

Le autorità europee dovranno dimostrare di saper supportare l’industria e concederle gli strumenti per essere allineati con il nuovo regolamento. Le nomine dei Notified bodies vanno a rilento e come ha fatto capire MedTech Europe (la Confindustria Dm europea) la maggior parte delle aziende dovranno avere la possibilità di certificare i propri prodotti già per l’inizio del prossimo anno per arrivare preparati all’appuntamento del 2022. Si rischia un’interruzione della catena dalla fase di sperimentazione fino all’immissione in commercio. Al momento gli unici On abilitati per certificare i prodotti in Europa sono Bsi Olanda e Uk, Dekra Certification e Tüv Sud.