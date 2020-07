Troppa disorganizzazione nelle sperimentazioni cliniche su Covid-19

Lo conferma un’analisi condotta dal giornale Stat in collaborazione con Applied XL: i trial spesso erano troppo piccoli per rispondere alle domande di partenza e ci si è concentrati troppo su alcuni potenziali trattamenti, come l'idrossiclorochina

Disordine e disorganizzazione. Sono gli aspetti che secondo un’analisi condotta del giornale web Stat, in collaborazione con Applied XL, hanno caratterizzato le sperimentazioni cliniche su Covid-19. Con oltre 1200 studi segnalati dallo stesso giornale lo scorso 6 luglio, ed enormi risorse finanziarie sprecate.

Troppa enfasi su idrossiclorochina

L’analisi ha rilevato che uno studio su sei era destinato a testare l’efficacia di idrossiclorochina o clorochina. Farmaci che sono stati al centro di un inteso dibattito sulla loro reale efficacia e sulla tossicità, con anche alcune pubblicazioni ritrattate. Secondo Robert Califf, responsabile della politica e della strategia clinica di Verily Life Sciences e Google Health ed ex commissario della Fda, i risultati mostrano che molto spesso i trial erano troppo piccoli per rispondere alle domande di partenza. Inoltre mancavano veri gruppi di controllo ed è stata messa troppa enfasi su alcuni potenziali trattamenti, come accaduto con l’idrossiclorochina.

Trial troppo piccoli

Come conferma l’analisi di Stat, molti studi erano troppo piccoli, con il 39% di essi che sta arruolando o prevede di arruolare meno di 100 pazienti. Un numero insufficiente per ottenere risultati chiari. Circa il 38% degli studi poi, non ha effettivamente iniziato ad arruolare pazienti. “Si tratta di un’enorme quantità di sforzi ed energia sprecata quando in realtà sarebbe bastato un po’ di coordinamento e collaborazione, anche per rispondere ad alcune domande”, ha affermato Martin Landray, professore di medicina all’Università di Oxford e uno dei principali ricercatori del studio Recovery, una vasta sperimentazione di trattamenti multipli condotta dal governo britannico.

La corsa ha rallentato il progresso

Secondo gli esperti, la corsa a sviluppare farmaci e vaccini a una velocità inimmaginabile potrebbe aver al contrario, rallentato il progresso. Per esempio, 237.000 volontari dovevano essere arruolati negli studi di idrossiclorochina o clorochina. Pari al 35% dei 685.000 pazienti volontari che i ricercatori speravano sarebbero stati arruolati in qualsiasi studio. Poiché i pazienti disposti a partecipare agli studi sono una delle risorse più scarse in medicina, significa che altri potenziali trattamenti, come l’ivermectina o il favipiravir, non sono stati studiati. L’analisi di Stat riflette i dati al 24 giugno. Nei giorni precedenti la pubblicazione di questo articolo, ogni giorno venivano aggiunti al database circa 20 studi su Covid-19.

D’altra parte lo avevano detto anche le due prestigiose riviste scientifiche, Bmj e Nature. Con due editoriali avevano infatti sottolineato come “un diluvio di trial di bassa qualità su Covid-19, stanno sabotando una risposta efficace basata sull’evidenza”. La velocità con cui la scienza si sta muovendo, secondo gli autori degli editoriali, rischiava di compromettere il rigoroso metodo scientifico alla base dello sviluppo di un farmaco.

Causalità

Ancora, come si legge nell’articolo, poiché la prognosi è molto diversificata tra i pazienti con Covid-19, solo studi di grandi dimensioni che assegnano il trattamento o il placebo in modo casuale, possono fornire una risposta reale sull’efficacia. Altrimenti il rischio è di essere ingannati nel pensare che le differenze tra i gruppi di pazienti con vari gradi di malattia, siano causate dai medicinali che stanno testando.

Puntare su studi ampi

Lo studio Recovery per esempio ha adottato un approccio unico. Per condurre uno studio così ampio, i ricercatori hanno ridotto la quantità di dati raccolti su ciascun paziente in modo che i ricercatori in prima linea fossero in grado di raccogliere le informazioni velocemente. E in effetti su circa 12000 studi, quasi tutte le conoscenze certe e la prova dell’efficacia di due trattamenti, derivano da due grossi trial. Il Recovery appunto e uno studio condotto dal National Institutes of Health degli Stati Uniti. Il quale ha dimostrato che il remdesivir accelera il tempo di ripresa per i pazienti con Covid-19 ospedalizzati.

Mancanza di leadership

“La mancanza di leadership nell’agenda di una sperimentazione clinica negli Stati Uniti è uno dei fallimenti della risposta pandemica statunitense” ha affermato Walid Gellad, direttore del Center for Pharmaceutical Policy and Prescribing dell’Università di Pittsburgh. “Se avessimo adottato la strategia del Regno Unito di una serie di grandi prove pragmatiche, dando la priorità al reclutamento in tali prove, oggi avremmo a disposizione tutte le risposte che servono”.