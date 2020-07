Nintedanib, via libera anche dalla Commissione europea

Dopo l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali, anche l'esecutivo europeo dà il via libera all'immissione in commercio

Boehringer Ingelheim ha annunciato l’approvazione da parte della Commissione Europea (Ce) di una nuova indicazione per nintedanib per il trattamento di pazienti adulti affetti da altre malattie interstiziali polmonari (Ild) fibrosanti croniche con un fenotipo progressivo oltre alla fibrosi polmonare idiopatica (Ipf). L’approvazione avviene dopo che il Comitato che valuta i farmaci per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Chmp) ha espresso il suo parere positivo. La Food and drug administration (Fda), la Health Canada e la Japanese Pharmaceuticals and Medical devices agency (Pmda) hanno recentemente approvato il nintedanib come primo trattamento per la stessa popolazione di pazienti.

Nuova indicazione

L’approvazione di nintedanib si basa sui risultati ottenuti in Inbuild, studio clinico di Fase III randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, con controllo a placebo, che ha valutato efficacia, sicurezza e tollerabilità di nintedanib in pazienti con Ild cronica fibrosante a fenotipo progressivo.

La patologia

Le malattie interstiziali polmonari fibrosanti comprendono un ampio gruppo diversificato di oltre 200 patologie respiratorie che sono caratterizzate da fibrosi polmonare (una cicatrice irreversibile del tessuto polmonare che impatta negativamente sulla funzionalità polmonare). Le persone che vivono con Ild fibrosante possono sviluppare un fenotipo progressivo, che porta al declino della funzionalità polmonare, al deterioramento della qualità di vita e ad una mortalità precoce simili a quelli delle persone con Ipf, la forma più frequente di polmonite interstiziale idiopatica. Il decorso della malattia e dei sintomi sono simili nelle forme progressive di Ild fibrosante cronica, indipendentemente dalla diagnosi di Ild sottostante, e si stima che dal 18% al 32% dei pazienti con Ild non-Ipf siano a rischio di sviluppare un comportamento progressivo della patologia fibrosante.