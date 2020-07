Covid-19: fare Open science per dare risalto alla ricerca Italiana

La scienza aperta a tutti può e deve diventare lo strumento principale nella lotta all'infezione da Sars-Cov-2

di Matteo Mucchetti e Giulio Zuanetti

L’Open Science è fare scienza e diffonderla in maniera che tutti possano contribuire a generarla e a controllarne la validità. Può essere considerato un movimento volto a rendere la ricerca scientifica (le pubblicazioni ma anche i cosiddetti “raw data”, i software e gli algoritmi per la loro elaborazione) accessibili a tutti. Punti cardine sono quindi trasparenza e accessibilità, riproducibilità ed efficienza, grazie anche al ruolo essenziale delle pubblicazioni Open Access. Aspetti chiave nell’avanzamento scientifico, che diventano ancor più rilevanti nel mezzo di una pandemia come la Sars-CoV-2.

La spinta verso un Open Science sempre più fruibile

L’Ocse dichiara che nel contesto attuale legato al Covid-19, le politiche Open science possono rimuovere ostacoli al libero flusso di dati e idee e quindi accelerare il ritmo delle ricerche fondamentali per combattere la pandemia. Sono diverse le iniziative in atto, come ad esempio quella della nuova rivista “Rapid Reviews: Covid-19” del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston di cui abbiamo recentemente parlato. Proprio in questa direzione si è mossa anche Cactus con covid19.researcher.life, il primo repository globale che combina una cura redazionale e l’uso di intelligenza artificiale per creare una risorsa interdisciplinare per tutti coloro che lavorano sulla pandemia da Covid-19 e il virus Sars-CoV-2. Aspetti peculiari della piattaforma sono gli “highlights” generati automaticamente grazie al natural language processing, che condensano in pochi punti chiave un intero articolo, e una serie di concise e pratiche revisioni della letteratura. L’obiettivo è quindi quello di non limitarsi al solo rendere disponibili le ricerche fatte, ma creare un punto d’incontro che faciliti questo scambio di idee interdisciplinari.

I contenuti “non in inglese”

Uno dei grandi problemi che deve superare l’Open Science è quello della lingua. Benché l’inglese sia ovviamente l’idioma fondamentale, vengono generati diversi importanti contributi in altre lingue (ad esempio linee guida di società scientifiche o organismi istituzionali) che non hanno visibilità a livello globale proprio perché scritti in una lingua diversa dall’Inglese. Per superare questi ostacoli, Cactus accoglie nel proprio database anche contributi scientifici scritti originalmente in cinese, coreano e giapponese proprio per consentire ai ricercatori di tutto il mondo di “trovare” e eventualmente approfondire contattando direttamente gli autori dei lavori, contributi scientifici che sarebbero stati confinati alle realtà nazionali.

Dare visibilità alla comunità scientifica Italiana

Noi di HPS-AboutPharma abbiamo pensato fosse importante cercare di dare risalto anche alla comunità scientifica italiana all’interno di questa ambiziosa iniziativa. Pertanto, abbiamo iniziato a collaborare con Cactus e curare la selezione di articoli in italiano, grazie ad una sponsorship di Novartis Farma, sempre attenta ai ricercatori e scienziati italiani e a iniziative in ottica open science. Questo il link (QUI) alla selezione di contenuti in italiano, di cui viene tradotto in inglese l’articolo per favorirne la reperibilità da parte dei ricercatori di tutto il mondo: mentre dall’homepage è possibile esplorare tutti i contenuti selezionati.

Una “call for papers” per segnalarci i lavori da inserire

Se reperire al giorno d’oggi articoli di riviste indicizzate nelle principali banche dati è relativamente facile, non è così scontato riuscire a raccogliere tutti i più importanti position paper, raccomandazioni e linee guida che siano stati pubblicati in lingua italiana e quindi siano meno facilmente reperibili. Crediamo infatti che anche questi documenti possano essere di grande valore per la comunità scientifica internazionale come frutto del grande impegno che tutti i clinici, ricercatori e professionisti sanitari in generale hanno dedicato alla lotta al Covid-19 – e continuano a dedicare tuttora. Vi chiediamo quindi un aiuto nel rendere questo database il più accurato possibile, segnalandoci a redazione@aboutpharma.com i nuovi documenti pubblicati da istituzioni e società scientifiche, ma anche gruppi di lavoro e di ricerca, associazioni e qualsiasi altro stakeholder che potrebbero essere rilevanti per questa iniziativa. Li valuteremo per un eventuale inserimento nel database.