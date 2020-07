Ricerca indipendente: Aifa assegna 6 milioni di euro

Pubblicata la graduatoria finale del bando 2019. Finanziati cinque progetti, di cui tre studi clinici controllati comparativi, uno nell'area malattie rare e un altro in ambito Car-T

L’Agenzia italiana del farmaco assegna circa 6 milioni di euro alla ricerca indipendente. È stata pubblicata dall’Aifa la graduatoria finale del bando 2019 sulla ricerca indipendente dei farmaci. Sono stati ammessi al finanziamento cinque protocolli di cui tre studi clinici controllati comparativi, uno nell’area delle malattie rare e un altro in ambito Car-T.

I cinque progetti finanziati

Dopo il bando Aifa 2018 erano state presentate all’agenzia 105 proposte di studio, di cui 68 hanno superato la fase di validazione preliminare e sono state ammesse alla valutazione da parte dei revisori internazionali. Dopo questa e ulteriori valutazioni sono risultati idonei 53 progetti. Di questi, i primi cinque hanno ottenuto il finanziamento:

1. 1.499.170 alla Fondazione M. Tettamanti Menotti De Marchi Onlus di Monza per il progetto “Measurable residual disease driven strategy for one or two infusions of autologous or allogeneic non-viral, transposon-manipulated CARCIK-CD19 cells. A Phase II study in pediatric and adult patients with relapsed/refractory B cell precursor ALL ”;

2. 1.362.801 euro all’Ausl Irccs di Reggio Emilia per “Phase III study in mCRC patients with RAS/BRAF wilde type tissue and RAS mutated in LIquid BIopsy to compare in first-line therapy FOLFIRI plus CetuximAb or BevacizumAb”;

3. 625.800 euro al Policlinico Umberto I – Università Sapienza di Roma per “A double blind, randimized, placebo-controlled, add-on-trial evaluating efficacy and safety of hydroxychloroquine in early systemic sclerosis”;

4. 1.314.921 alla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per “A phase III, randomized, two-armed, single-blind, parallel, active controlled, and non-inferiority clinical trial to compare efficacy and safety of anti TNF-alfa biosimilar molecules to the originators in children with active Juvenile Idiopathic Arthritis”.

5. 1.500.000 euro alla Società italiana di diabetologia per “Intraclass safety and efficacy comparison among SGLT-2 inhibitors in elderly patients with type 2 diabetes. A pragmatic, phase IV, multicenter, open-label, randomised controlled trial”.

Il programma di ricerca indipendente dell’Aifa è rivolto a tutti i ricercatori italiani di istituzioni pubbliche e no profit ed è finanziato da una quota del fondo costituito dal contributo pari al 5% delle spese promozionali sostenute annualmente dalle aziende farmaceutiche.

