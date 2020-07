Aderenza terapeutica: l’importanza di un supporto personalizzato per il paziente

Con la piattaforma Tech n’Care i reminder ricordano al paziente quando assumere i farmaci prescritti, ma anche appuntamenti e scadenze che rientrano nel percorso di cura. *IN COLLABORAZIONE CON DOMEDICA

Il successo o il fallimento di una terapia o di un percorso di cura dipende da diversi fattori quali l’età, il genere, l’attenzione e la cura per la propria salute, la disponibilità di strumenti che agevolano il percorso di cura. La scarsa aderenza alla terapia è il principale motivo del fallimento delle cure, soprattutto se il paziente deve autogestirsi a domicilio e non ha a disposizione degli strumenti che lo aiutano a rispettare la prescrizione del medico. Il monitoraggio remoto dei pazienti effettuato anche con l’ausilio degli strumenti digitali e tecnologici permette di ridurre in maniera significativa la scarsa aderenza alla terapia quando questa è correlata alla dimenticanza nell’assunzione.

Supportare l’aderenza terapeutica

Prendere in carico il paziente che ha ricevuto la prescrizione della terapia, aiutarlo a capire l’importanza dell’aderenza alla stessa e supportarlo affinché non ne dimentichi l’assunzione sono le prime azioni su cui far leva e che portano al successo della terapia prescritta. Le prime due possono essere coperte con l’intervento di professionisti sanitari (come infermieri) che da remoto possano prendersi cura di verificare che quanto prescritto dal medico sia stato correttamente recepito dal paziente e non ci siamo degli ostacoli evidenti all’aderenza alla terapia.

La piattaforma Tech n’Care

La corretta tempistica nell’assunzione può invece essere garantita con dei reminder che il paziente riceve, nei giorni e orari nei quali è prescritta l’assunzione dei faarmaci con l’obiettivo di evitare che il paziente ne dimentichi l’assunzione. La piattaforma Tech n’Care di Domedica, partendo dalla prescrizione del medico, permette al paziente di ricevere un supporto personalizzato basato sul proprio piano di cura e che comprende, oltre il ricordo sull’assunzione della terapia, anche i reminder per altri appuntamenti che sono stati prescritti dal medico e che rientrano nel piano di cura quali:

• Scadenza del piano terapeutico;

• Ritiro del farmaco;

• Visite di controllo programmate;

• Esami strumentali ed ematici.

Tracciare l’aderenza del paziente al proprio piano di cura è una fonte preziosa che permette:

• Al paziente di comprendere maggiormente il proprio ruolo di attore protagonista nella gestione della sua condizione di salute ;

• Al medico di comprendere in profondità i motivi del fallimento di alcune terapie.

Attraverso l’approccio Tech n’Care Domedica si conferma sempre più vicina al Ssn a integrazione di tutte quelle attività di valore che aumentano l’efficacia delle cure e l’efficienza del sistema salute in generale.

