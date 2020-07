Spesa sanitaria, gli esperti di Hta: “È ora di investire per generare valore”

La Società italiana di health technology assessment chiede rivedere l’approccio con cui sono state allocate le risorse finora: “Serve l’opposto della spending review”

“Basta spendere, è ora di investire”. È il monito degli eserti della Società italiana di health technology assessment (Sihta), che chiedono di rivedere l’approccio con cui sono state finora allocate le risorse per la sanità in Italia, anche alla luce della pandemia che ha dimostrato quanto “valga la pena investire nel Servizio sanitario nazionale”. Una nota diffusa dalla società scientifica riporta le opinioni di alcuni suoi esperti.

Dalla spesa all’investimento

Secondo la Sihta, si deve passare dal concetto di spesa a quello di investimento. “Il Paese ha bisogno di crescere e la produzione di ‘maggiore salute’ – grazie ad un sistema sanitario efficiente – può rappresentare un grande moltiplicatore economico. È necessario utilizzare le risorse per attività in grado di generare ‘valore’ da un punto di vista individuale, tecnico, sociale, economico in un periodo lungo, l’opposto della spending review”, sottolinea Americo Cicchetti, past president della Sihta e direttore dell’Altems all’Università Cattolica.

Il ruolo dell’Hta

Se si decide di investire in tecnologie sanitarie (in senso ampio), servono strumenti come l’Hta, perché – aggiunge Carlo Favaretti, presidente onorario Sihta e presidente di Eupha Section on Hta – “fornisce una metodologia razionale per assistere le decisioni. In questo modo, la probabilità di ottenere esiti di salute ottimali vengono aumentate. L’Hta è quindi un processo il cui esito è la salute”.

Giandomenico Nollo, docente di Bioingegneria all’Università di Trento e presidente del comitato scientifico del prossimo congresso Sihta in programma a ottobre, aggiunge: “E’ fondamentale avere un metodo di lettura, sintesi e comunicazione. L’Hta, che ha come obiettivo riportare le conoscenze scientifiche ai decisori con metodi rigorosi e riconosciuti, deve continuamente crescere e migliorare per dare risposte adeguate e pronte in tutte le condizioni di lavoro”.

Francesco Saverio Mennini, vicepresidente vicario Sihta ed economista sanitario dell’Università di Roma Tor Vergata-Ceis Sanità, ricorde come sia fondamentale nelle analisi di Hta “includere la perdita di produzione e i costi previdenziali i quali rappresentano una quota rilevante e non trascurabile dei costi totali di una malattia. Nella valutazione delle tecnologie sanitarie è fondamentale – sottolinea l’economista – insieme al costo diretto, considerare anche l’impatto sui costi indiretti e la potenzialità delle tecnologie nel ridurre queste voci di costo all’interno del percorso assistenziale”.

Effetto Covid

Con la pandemia ci si aspetta che finanziamenti e semplificazione dei processi decisionali siano incentivati. “Il rischio di essere sopraffatti dalle azioni di lobby e dalle visioni di parte può essere temperato dall’utilizzo di strumenti di Hta, che sono ancorati a criteri espliciti, attenti nei vari domini ai valori di tutela della salute», avverte Fabrizio Fontana, presidente del collegio revisore dei conti, già Direttore Dipartimento di Prevenzione Ulss 3 di Bassano del Grappa.

Walter Ricciardi, coordinatore comitato tecnico scientifico della Sihta e consigliere del ministero della Salute per l’emergenza Covid, pone l’accento sull’organizzazione: “La pandemia ha evidenziato l’importanza di avere sistemi sanitari ben organizzati e ispirati ai principi di equità di accesso, ma soprattutto la necessità di essere preparati e reattivi. A tale scopo – continua Ricciardi – è fondamentale ammodernare i modelli di cura ampliando le capacità della medicina del territorio. Uno sforzo importante dovrà quindi essere fatto per incrementare le competenze dei nostri professionisti e i modelli organizzativi a supporto dei quali dovranno essere impiegate le tecnologie dell’informazione adeguatamente certificate e valutate nella loro appropriatezza”.

L’idea di un’agenzia nazionale di Hta

Nei giorni scorsi, con un position paper (di cui AboutPharma si occuperà sul numero di settembre), la Sihta ha lanciato la proposta di un’agenzia nazionale per l’Hta. “Questa renderebbe finalmente operativo lo ‘strumento Hta’ a vantaggio del Ssn. I benefici sarebbero tangibili e rapidi per il bene dei pazienti, dei professionisti sanitari in quanto quotidianamente coinvolti nei processi di valutazione, dei cittadini che con maggiore consapevolezza sanno di dover destinare parte della fiscalità e delle imprese della filiera che investono sull’innovazione come leva strategica per la competizione mondiale”, sottolinea Pietro Derrico, presidente della società scientifica e responsabile della Funzione tecnologie ed unità di ricerca Hta and Safety dell’Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Gli ospedali saranno in prima fila. “Lo sviluppo di una solida Hta ospedaliera – aggiunge Matteo Ritrovato, segretario tecnico scientifico Sihta e responsabile Hta al Bambino Gesù di Roma – sarebbe di supporto all’Agenzia nel tradurre in pratica clinica le indicazioni nazionali e contribuendo con competenze metodologiche e cliniche alle attività di valutazione coordinate a livello nazionale e regionale”.