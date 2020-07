Bayer sostiene lo spinout di Harvard, Vesigen, per il delivery di terapie avanzate

Vesigen Therapeutics ha raccolto un round di series A di 28,5 milioni di dollari da diversi gruppi tra cui Bayer. Produrrà microvescicole mediate da ARRDC1 (ARMM) per trasportare macromolecole come Crispr-Cas9, RNAi, mRNA e altre proteine di grandi dimensioni, verso target intracellulari in tessuti di specifico interesse

L’Harvard University of Technology Development (Otd) e la Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno annunciato oggi il lancio di Vesigen Therapeutics. Una startup che mira a superare il problema del delivery delle terapie avanzate – come Crispr-cas9, RNAi e mRNA) e altre proteine di grandi dimensioni – verso target intracellulari in tessuti di specifico interesse. Vesigen Therapeutics ha raccolto un round di series A di 28,5 milioni di dollari da diversi gruppi tra cui Bayer. In particolare Bayer e Morningside Ventures hanno guidato il round con il supporto di Linden Lake Ventures e Alexandria Venture Investments.

Gli ARMM per il delivery di terapie avanzate

Tramite un accordo di licenza esclusiva con Harvard, Vesigen svilupperà e commercializzerà nuove tecnologie di consegna di farmaci, nati all’interno del laboratorio di Quan Lu, professore di genetica ambientale e fisiologia presso la Harvard Chan School. Nel 2018 Lu ha pubblicato un articolo di Nature sull’uso di microvescicole mediate dalla proteina ARRDC1 (ARMM) per trasportare macromolecole nelle cellule. Nel lavoro Lu e colleghi hanno dimostrato come queste piccole vescicole fossero in grado di consegnare macromolecole tra cui la proteina soppressore del tumore p53, RNA e Crispr-Cas9 nelle cellule umane.

Un aiuto per le terapie avanzate

Vesigen – che è stata co-fondata da Lu – utilizzerà i fondi raccolti per costruire la sua piattaforma di sviluppo di ARMM per portare i suoi candidati in fase preclinica e oltre. Oggi l’80% dei target farmacologici si trova all’interno delle cellule. Ma alcune tra le nuove terapie più promettenti, come Crispr-Cas9 o le molecole di mRNA o RNAi, sono grandi proteine e acidi nucleici che non riescono ad attraversare la membrana cellulare senza aiuto. Diversi approcci, inclusi virus adeno-associati e nanoparticelle lipidiche, si basano su un processo naturale chiamato endocitosi per trasportare il loro carico nelle cellule. Lo svantaggio è che la maggior parte di ciò che entra nella cellula in questo modo finisce incanalata verso i lisosomi e degradata, con conseguente bassa efficienza.

Un nuovo meccanismo di delivery

Lu e i suoi collaboratori hanno dimostrato che gli ARMM possono consegnare queste molecole nelle cellule umane, rendendo la tecnologia applicabile a una serie di terapie. L’innovazione chiave del laboratorio di Lu nasce dalla scoperta di un meccanismo precedentemente non riconosciuto nella membrana cellulare, che gli consente di accettare “consegne” senza distruggerle. “Siamo in grado di sfruttare la capacità di queste vescicole, chiamate ARMM per impacchettare e consegnare carichi terapeutici ai tessuti bersaglio” afferma Lu. “Questo è l’obiettivo finale del nostro lavoro, per consentire alle terapie di prossima generazione di raggiungere il loro pieno potenziale nella lotta contro una vasta gamma di malattie”.

I vantaggi degli ARMM

Gli ARMM sono prodotti per via endogena, limitando così il problema dell’immunogenicità. Possono inoltre essere progettati per avere molecole di superficie cellulare che consentano il rilascio mirato a specifici tipi di cellule. “Gli ARMM hanno il potenziale per risolvere alcuni problemi per l’industria delle biotecnologie”, ha affermato Grant Zimmermann, amministratore delegato dello sviluppo aziendale di Harvard Otd. “Ad esempio, molte terapie trarrebbero beneficio da un meccanismo di rilascio di farmaci con bassa immunogenicità. Così come una capacità intrinseca di traffico verso specifici tessuti e tipi di cellule. E un’efficace capacità di trasportare il carico direttamente al citoplasma delle cellule bersaglio”.

Puntare in alto

Il potenziale di questo progetto ha attratto Robert Millman, che ha co-fondato Vesigen e ha assunto il ruolo di Ceo. Millman ha avuto ruoli simili in Semma Therapeutics e CoStim Pharmaceuticals, acquistati rispettivamente da Vertex e Novartis. Su LinkedIn, Millman ha dichiarato che Vesigen vuole “diventare il prossimo grande player in ambito RNAi, mRNA ed editing”. Aziende come Alnylam, Moderna e CRISPR Therapeutics sono arrivate prima in quei campi. Ma Millman pensa che Vesigen abbia “il sistema killer per fornire ciò di cui queste aziende e le industrie farmaceutiche hanno bisogno e cercano da anni”.