Cyber security nell’industria healthcare fra tecnologie e fattore umano

Come aumentare la consapevolezza dei rischi cyber in tempi di Covid 19 e di Smart Working

Webinar, 21 ottobre 2020 h 9.30-12.30

Con la rapidissima ed immediata diffusione del lavoro da remoto in seguito all’emergenza sanitaria da Covid 19, assistiamo ad un corrispondente aumento dei rischi cyber verso i quali si trovano esposte le funzioni più strategiche dell’industria e le aziende sanitarie. Per quanto riguarda in particolare gli Informatori Scientifici, gli Area Manager e le reti di Market Access a livello territoriale (KAM, RAM, MSL), che già prima dell’emergenza lavoravano quasi interamente in mobilità utilizzando canali (WhatsApp, accessi a WIFI, navigazione Internet, APP non autorizzate ecc.) non sempre controllabili dai sistemi informativi aziendali centrali, con il lock down e le relative restrizioni hanno dovuto adottare rapidamente nuove modalità di accesso e contatto da remoto con i propri interlocutori, aumentando potenzialmente l’esposizione al rischio di attacchi informatici e di perdita di dati sensibili.

Il webinar, della durata di tre ore, si rivolge alle funzioni non-tecniche (Commerciale, Market Access, Medica, HR e Compliance) dell’industria Life Science e alle direzioni sanitarie di ospedali e aziende sanitarie con l’obiettivo di spiegare quali sono i rischi reali per la sicurezza dei dati e perché è necessario sensibilizzare tutti i dipendenti all’adozione di comportamenti corretti da seguire attraverso specifici interventi e misure di cyber security awareness.

Key topics

Attacchi e brecce: i settori più attaccati e cosa viene sottratto

I responsabili dei cyber attacchi (hacker e cybercrime)

Strumenti di attacco (virus, worm, ransomware) e di difesa (antispam, antivirus, firewall e IA)

Percezione del rischio digitale e comportamenti degli utenti finali

Cyber risks e lavoro in mobilità

I rischi cyber peculiari per le reti ISF, Market Access e MSL

Le conseguenze di un attacco Cyber ad una azienda farmaceutica e di medical devices e ad una struttura sanitaria

Come organizzare una campagna aziendale efficace di cyber security awareness

Target

Il corso si rivolge alle imprese farmaceutiche, di medical devices e nutraceutiche per le seguenti funzioni: direzioni commerciali e/o business line (direttori vendite, direttori commerciali, direttori delle commercial operations), Direzioni Risorse Umane, Compliance, Market Access territoriale (RAM, KAM), Medical Liason (MSL) e alle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie e ospedaliere.

