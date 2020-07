di Redazione online

Patient engagement: corso base

Il ruolo del paziente nella catena del valore di farmaci e dispositivi: gli impatti sull’industria e sul Sistema Sanitario

Milano, 20 ottobre 2020

Patient advocacy lead, Patient engagement officer o Patient advocacy manager sono solo alcune delle posizioni ricercate nel settore farmaceutico e in quello sanitario che fanno riferimento alle professioni e alle competenze affermatesi negli ultimi anni intorno al concetto di coinvolgimento del paziente. Il trend è in grande crescita e riflette la trasformazione in atto nel sistema salute, trasformazione di cui il patient engagement (qui la nostra rubrica dedicata) è uno dei fenomeni più eclatanti.

Segnali concreti mostrano che è in corso un passaggio dall’impostazione del settore sanitario tradizionalmente paternalistica e focalizzata sui provider a un modello di sanità che coinvolge i pazienti e ne integra le esperienze e le preferenze, sia in fase di pianificazione e valutazione dei servizi sanitari, sia nell’intero processo di ricerca e sviluppo.

Questo cambiamento richiede l’acquisizione di un nuovo mindset e di strumenti che permettano a tutti gli operatori di posizionarsi all’interno del contesto in evoluzione e di contribuire efficacemente alla realizzazione di benefici concreti per i pazienti e per l’intero sistema socio-sanitario. Il percorso di formazione proposto intende fornire ai professionisti del settore biofarmaceutico e biomedicale una conoscenza dei principi di base del patient engagement ed una panoramica sullo scenario di riferimento.

Key topics

Evoluzione del ruolo del paziente nel sistema salute

Partecipazione e coinvolgimento nelle diverse fasi dell’R&D

Cosa vuol dire Patient Egagement per l’industria healthcare e quali sono le reali opportunità: cambio di paradigma e regole di ingaggio

HRQOL, Real World Evidence e Patient Reported Outcomes: intercettare e capitalizzare l’esperienza del paziente per migliorare l’outcome terapeutico e il risultato di business

Sfide attuali

Case study

Modalità di erogazione

Il corso sarà erogato in presenza, in una giornata di circa 6 ore, se possibile e consentito in relazione alla situazione sanitaria del Paese in seguito all’emergenza Covid 19. Qualora non fosse possibile realizzare il corso in presenza, si procederà all’erogazione dello stesso da remoto in due moduli di circa 3 ore ciascuno.

Target

Il corso si rivolge alle aziende operanti nel settore bio-farmaceutico, dei dispositivi medici, delle terapie digitali e delle tecnologie con particolare riferimento alle seguenti funzioni: Patient Engagement, Patient Advocacy, Marketing e Brand Managers, Market Access, Health Outcomes, Pricing, Public and Government Affairs, Direzione Medica e MSL e alle pubbliche amministrazioni sanitarie: Commissioni Regionali, ASL, Ospedali, IRCCS, distretti sanitari.

Docente

Francesca Sofia, Responsabile Scientifico, Federazione Italiana Epilessie; Fondatrice e direttrice, Science Compass

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario