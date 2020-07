Cvmp, nuove autorizzazioni per farmaci veterinari

Parere favorevole per due vaccini e due farmaci generici destinati a bovini, suini e pollame

Il comitato deputato alla valutazione dei farmaci veterinari dell’Agenzia europea dei medicinali ha dato parere positivo a quattro nuove formulazioni, di cui due per vaccini.

I quattro pareri positivi

I primi due farmaci sono due generici di tulatromicina. Uno di Elanco e l’altro di Vmd N.V. Entrambi sono stati pensati per il trattamento e metafilassi per patologie respiratorie e infezioni da cheratocongiuntivite nei bovini e nei suini e pododermatiti per gli ovini. I due vaccini, invece, provengono dai laboratori di Laboratorios Hispra e Intervent international. Il primo prevede l’immunizzazione attiva dei maiali contro la polmonite enzootica dei suini e patologie legato al circovirus di tipo 2. Il secondo è stato sviluppato per i pulcini di un giorno di età o embrioni contro la malattia di Newcastle, infezione da laringotracheite aviana e patologia di Merek. Il comitato ha dato anche via libera anche a tre variazioni (tipo II) in ambito qualità per acetilisovaleriltilosina tartrato, furoato/orbifloxacina/posaconazolo e torasemide e a una variazione (tipo IB) per fenbendazolo.

Rinnovi

Il comitato si è anche espresso positivamente per rinnovare l’Aic a pegbovigrastim e a un vaccino circovirus suino inattivato in combinazione a un altro vaccino mycoplasma hyopneumoniae inattivato. I due prodotti erano stati messi sotto la lente di ingrandimento degli esperti Ema in merito al dubbi su qualità, sicurezza ed efficacia. A seguito dell’indagine e di esami ulteriori l’autorizzazione al commercio è stata rinnovata.