Dispositivi medici open source contro Covid, accordo tra Politecnico di Milano e Whirlpool

Il Politecnico di Milano e Whirlpool Corporation hanno sviluppato dispositivi medici open source contro Covid. Nell’accordo tra le parti rientrano, infatti, un ventilatore meccanico e uno schermo facciale. Saranno presto resi disponibili open source per chiunque avesse bisogno di produrli velocemente.

I device: il respiratore

Il respiratore meccanico è stato pensato per le pre-terapia intensiva che potrebbe essere di supporto agli ospedali in caso di una nuova emergenza sanitaria. Il dispositivo sfrutta un pallone ambu (autoespandibile) che viene schiacciato in modo automatico da due pinze motorizzate che applicano una pressione controllata. L’ambu è collegato a una mascherina di respirazione tramite un tubo di plastica. Il medico o il personale sanitario impostano i parametri di respirazione tramite un’interfaccia grafica. Dopo l’assemblaggio, il prototipo è stato testato nel TechRes – Laboratory of respiration technologies del Politecnico di Milano con un dispositivo che emula i polmoni del paziente. Alcuni esemplari sono oggi in fase di test presso la Fondazione Poliambulanza Brescia, l’Ospedale Santa Maria della Misericordia Perugia e l’Ospedale Provinciale di Macerata.

La visiera

Per la produzione della visiera Dpi si è partiti da una serie di progetti open source con l’utilizzo di stampanti 3D. Il design della visiera è stato gradualmente migliorato grazie al team del Politecnico di Milano che lo ha completamente ridisegnato, il prodotto finale ha poi ottenuto la certificazione Ce secondo le norme attuali.