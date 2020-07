Il ministero della Salute apre sei concorsi per dirigenti

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del 22 luglio fino alle ore 12:00 del 5 agosto utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet del ministero

Il ministero della Salute ha indetto sei concorsi per dirigenti per la copertura di undici posti di personale dirigenziale di livello non generale, vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del 22 luglio fino alle ore 12:00 del 5 agosto utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet del ministero della Salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it.

Le figure

Il primo dei sei è un bando rivolto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due persone di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente economista sanitario”. Il codice di concorso è 795. Altre due persone da inquadrare, invece, saranno nel ruolo di dirigente statistico con un codice concorso di 796, mentre una sola figura è richiesta per dirigente ingegnere biomedico (codice 797). Il quarto bando per esami è riferito al ruolo di dirigente ingegnere industriale con una sola scelta finale (codice 897). Gli ultimi due bandi sono per una posizione da dirigente ingegnere ambientale (codice 799) e per quattro posti da dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie con codice 800). La disciplina di riferimento è epidemiologia.