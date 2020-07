Proroga dei piani terapeutici: appello delle associazioni alle Regioni

In diverse realtà è stato chiesto ai pazienti il rinnovo, ma molto spesso l’accesso alle visite specialistiche è ancora impossibile o lento a causa dell’emergenza Covid. La denuncia di Cittadinanzattiva e altre 28 organizzazioni

Cittadinanzattiva e 28 associazioni del Coordinamento nazionale malati cronici lanciano un appello alle Regioni per una proroga dei piani terapeutici. Diverse realtà regionali – ad esempio Sicilia, Piemonte, Lazio e Lombardia – dopo aver decretato lo fine dello stato di emergenza hanno richiesto ai pazienti il rinnovo dei piani, ottenibile previa visita specialistica. “Le stesse Regioni – si legge in una nota di Cittadinazattiva – che nella maggior parte dei casi garantendo ancora oggi solamente le visite urgenti e brevi, non permettono quindi di ottenere queste prestazioni, se non con lunghissime attese e quindi determinando di fatto uno stop nella cura”.

Appello per la proroga dei piani terapeutici

La situazione è ancora più complessa nel caso delle malattie rare (“la visita per il rinnovo del piano terapeutico viene effettuata in una Regione molto distante e spesso del Nord”) e le difficoltà riguardano anche la predisposizione di nuovi piani terapeutici.

Cittadinanzattiva e le altre associazioni chiedono alle Regioni di prevedere “una proroga della validità dei piani terapeutici sino a quando la situazione si sarà realmente normalizzata e sarà possibile recarsi dagli specialisti in sicurezza e senza lunghe attese, permettendo quindi ai cittadini di poter proseguire nelle proprie terapie senza interruzioni”. All’Aifa, invece, di “procedere ad una reale semplificazione” dei piani terapeutici perché “non siano solamente un aggravio burocratico togliendo tempo e risorse ai pazienti e ai professionisti sanitari”.

Le 28 associazioni

Queste le 28 associazioni del Coordinamento nazionale malati cronici che hanno aderito all’appello: