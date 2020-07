Mielopa multiplo: terapia di Gsk ottiene parere positivo dal Chmp

Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema dice sì belantamab mafodotin come monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo recidivato e refrattario. Ora manca il via libera della Commissione Ue

Parere positivo dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) per una terapia di Gsk contro il mieloma multiplo. Si tratta di belantamab mafodotin e il Chmp ne ha raccomandato l’approvazione di monoterapia per il trattamento di “pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno quattro precedenti terapie e la cui malattia è refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno dimostrato progressione di malattia all’ultima terapia”.

Contro il mieloma multiplo recidivato e refrettario

“È un passo importante – commenta Axel Hoos, senior vice president and head of Oncology R&D Gsk – nell’aiutare i pazienti che soffrono di mieloma multiplo recidivato o refrattario e che attualmente hanno scarsi risultati dalle alternative a disposizione. Se approvato, belantamab mafodotin fornirà a pazienti e medici in gran parte dell’Europa una nuova opzione terapeutica che ha un meccanismo d’azione diverso dalle altre terapie disponibili per questa malattia incurabile”. Manca, infatti, il via libera definitivo che spetta alla Commissione europea.

L’iter regolatorio

Belantamab mafodotin – spiega Gsk in una nota – ha ottenuto la designazione Prime nel 2017 e la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionale è stata rivista in base alla procedura di valutazione accelerata dell’Ema, che viene fornita se il Chmp determina che il trattamento è di grande interesse dal punto di vista della salute pubblica e rappresenta un’innovazione terapeutica. L’autorizzazione condizionale si basa sui dati dello studio dello studio DREAMM-2 (Driving excellence in approaches to multiple myeloma), inclusi i dati di follow-up di 13 mesi

La terapia è anche in fase di revisione da parte della Food and drug administration statunitense (Fda) che ha concesso una revisione prioritaria per la Biologics license application (Bla) della società.