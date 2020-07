Processi decisionali sull’utilizzo dei dati, partnership tra Angelini e Trueblue

Nel dettaglio, Angelini Pharma e Trueblue coopereranno per l’ottimizzazione del processo di gestione di Kpi e analytics che guidi la scelta delle decisioni strategiche. Il progetto prevede l’implementazione dei servizi di Business intelligence destinati a tutte le 15 sedi del gruppo Angelini in Italia e all’estero

Promuovere lo sviluppo del processo decisionale aziendale basato sull’utilizzo di dati, metriche ed elementi concreti per orientare le scelte aziendali in linea con obiettivi, scopi e iniziative: con queste finalità Angelini Pharma ha scelto la società veronesi Trueblue, società veronese specializzata in soluzioni tecnologiche per il mercato healthcare.

L’accordo

Più nel dettaglio, Angelini Pharma e Trueblue coopereranno per l’ottimizzazione del processo di gestione di Kpi e analytics che guidi la scelta delle decisioni strategiche. Il progetto prevede l’implementazione dei servizi di Business intelligence destinati a tutte le 15 sedi del gruppo Angelini in Italia e all’estero. Insieme a Trueblue, Angelini Pharma potrà implementare nuovi strumenti per conseguire diversi obiettivi strategici fra i quali la possibilità di predisporre e usufruire di una libreria di Analisi, Kpi e processi analitici omogenei fra tutte le filiali, fornire un assistente virtuale basato sull’Artificial intelligence in grado di migliorare le performance e l’efficacia delle varie interazioni, dotare l’azienda di una dashboard finanziaria di profit & loss. “Sono molto soddisfatto di aver intrapreso questa collaborazione con Trueblue”, afferma Pierluigi Antonelli Ceo di Angelini Pharma. “Questa collaborazione ci permetterà, da un lato, di ridurre il tempo di accesso alle informazioni, di fornire un accesso ai dati semplificato migliorando al contempo l’efficienza nelle attività di analisi, dall’altro, di cambiare radicalmente il modello di lavoro della nostra Sales Force fornendo suggerimenti strategici in tempo reale attraverso l’adozione del Virtual Coach basato sull’intelligenza artificiale”.