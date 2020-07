Diagnosi Covid, Toscana Life sciences e Diesse Diagnostica senese insieme per un nuovo kit

Il kit diagnostico che verrà sviluppato nei prossimi mesi da Diesse sarà sviluppato a partire dall’ampio ventaglio di anticorpi monoclonali che il gruppo di ricerca di Tls, coordinato da Rino Rappuoli, ha estratto e selezionato dal sangue di pazienti convalescenti o guariti da Covid-19

L’accordo di collaborazione tra Toscana Life sciences e Diesse Diagnostica senese si concentra sull sviluppo di un kit diagnostico, su campione di saliva, per la ricerca dell’antigene Sars-Cov2, che è naturale evoluzione dell’attività di ricerca sugli anticorpi monoclonali umani svolta in questi mesi dal Monoclonal antibody discovery (Mad) lab di Fondazione Tls. È la collaborazione appena siglata da Diesse e Toscana Life Sciences che sancisce il legame sempre più stretto tra ricerca scientifica e produzione industriale.

L’accordo

Il kit diagnostico che verrà sviluppato nei prossimi mesi da Diesse, azienda Ivd attiva nel settore della sierologia virale, sarà sviluppato infatti a partire dall’ampio ventaglio di anticorpi monoclonali che il gruppo di ricerca di Tls, coordinato da Rino Rappuoli, ha estratto e selezionato dal sangue di pazienti convalescenti o guariti da Covid-19. Un accordo volto innanzitutto a potenziare e migliorare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus, riducendo il rischio di falsi negativi. “Gli anticorpi monoclonali umani stanno dando risultati promettenti come possibile cura per Sars-Cov2 ma hanno un ruolo fondamentale anche nella diagnostica”, afferma Andrea Paolini, Direttore Generale di Toscana Life Sciences. “Accogliamo dunque con grande favore l’accordo con Diesse per lo sviluppo di un kit diagnostico”. Continua poi Massimiliano Boggetti, Ad di Diesse Diagnostica senese: “Il distretto tecnologico senese dimostra ancora una volta di rappresentare un’eccellenza mondiale nel settore vaccinale e più in generale nel complesso mondo della risposta immunologica ai virus. Questa quotidiana osmosi fra ricerca e industria rappresenta un valore inestimabile che la nostra azienda è in grado di concretizzare in soluzioni diagnostiche all’avanguardia per la lotta al Covid-19, soprattutto ora che, con l’avvento dell’autunno, ci apprestiamo ad entrare in una fase delicata della lotta alla pandemia.”