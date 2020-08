La calda estate dell’Ue alla ricerca di un vaccino anti-Covid19

Per la prima volta la Commissione europea sigla un contratto di questo tipo con un'azienda farmaceutica (Astrazeneca), ma è in contatto anche con Sanofi/Gsk, CureVac, Moderna e J&J. Entro fine anno conta di comprare 1,5 miliardi di dosi

Astrazeneca, Johnson&Johnson, CureVac, Sanofi e Moderna. L’Unione europea ha allargato i cordoni della borsa e ha iniziato setacciare pesantemente i portfolio delle aziende farmaceutiche che più di tutte si stanno contraddistinguendo in ricerca e sviluppo di un vaccino contro Sars-Cov2. Nel giro di un mese la Commissione ha incontrato le cinque aziende per valutare la fattibilità di ordinazioni di massa e coprire, stando alle volontà di Bruxelles, praticamente tutta la popolazione dell’unione. Entro l’anno si vorrebbe arrivare a 1,5 miliardi di dosi disponibili.

Agosto caldo

L’ultimo mese dell’estate è stato rovente per Bruxelles. Il 31 luglio ha incontrato Gsk-Sanofi (300 milioni di dosi) e il 13 agosto J&J (200 milioni di dosi). Cinque giorni dopo è stato il turno di CureVac (circa 220 milioni di dosi) e poi Moderna (si parla di 80 milioni di dosi, raddoppiabili in caso di efficacia). Al momento solo con Astrazeneca i colloqui hanno portato alla firma di un contratto.

L’accordo con Astrazeneca

Il sì con la società anglo-svedese ha previsto un acconto di 336 milioni di euro per 300 milioni di dosi. In caso di efficacia allora l’Ue si approvvigionerà di altre 100 milioni di dosi. È la prima volta che l’Unione europea mette la firma su un accordo di questo tipo. Fino a oggi, infatti, iniziative di questo tipo erano appannaggio dei singoli Stati (si pensi all’intesa con Astrazeneca del quartetto Italia-Francia-Olanda e Germania), mentre ora è la massima organizzazione politca sovranazionale del continente a metterci i soldi per tutelare la salute di oltre 400 milioni di cittadini. Erosa dalle consuete divisioni interne (vedi Mes o Recovery fund) stavolta si è andati sul sicuro e le negoziazioni hanno proseguito tutto sommato velocemente (si parlava di primi contatti con le aziende farmaceutiche già da maggio).

Costi elevati

Come spiega Reuters, una parte dei soldi ad Astrazeneca coprirà i rischi legali affrontati dai produttori in caso di effetti collaterali gravi e inaspettati. L’accelerazione imposta in fase di ricerca ha aperto scenari di rischio notevoli e le ingenti somme richieste sono motivate proprio da questi aspetti. La responsabilità rimane in capo alle società, tuttavia gli accordi per l’acquisto dei prodotti prevedono indennizzi da parte degli Stati per le responsabilità sostenute in fase di ricerca”.