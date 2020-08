Mieloma multiplo, terapia di Gsk ottiene via libera Ue

Ok dalla Commissione a belantamab mafodotin per le forme recidivanti e refrattarie. È il primo farmaco anti-Bcma (antigene di maturazione delle cellule B) approvato in Europa

Una nuova opzione contro il mieloma multiplo arriva in Europa. La Commissione Ue ha autorizzato l’immissione in commercio condizionata di belantamab mafodotin come monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia è refrattaria a almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno dimostrato la progressione della malattia durante l’ultima terapia. Lo annuncia una nota dell’azienda GlaxoSmithKline (GsK). Si tratta del primo farmaco anti-Bcma (antigene di maturazione delle cellule B) approvato nel Vecchio Continente. L’indicazione della terapia riguarda in Italia circa 200 pazienti all’anno.

Gli studi

“L’approvazione – spiega Gsk – si basa sui dati dello studio DREAMM-2 (DRiving Excellence in Approaches to Multiple Myeloma), inclusi i dati di follow-up a 13 mesi. Questi dati hanno dimostrato che il trattamento con belantamab mafodotin in monoterapia, somministrato nella dose di 2,5 mg kg ogni tre settimane (Q3W), ha consentito di ottenere un tasso di risposta globale del 32%. La durata mediana della risposta è stata di 11 mesi e la mediana della sopravvivenza globale è stata di 13,7 mesi. Il profilo di sicurezza e tollerabilità era coerente con i dati precedentemente riportati sul farmaco”. Belantamab mafodotin impiega un meccanismo d’azione multiforme ed è diretto verso il Bcma, una proteina della superficie cellulare che svolge un ruolo importante nella sopravvivenza delle plasmacellule ed è espressa su cellule di mieloma multiplo.

L’iter regolatorio

Belantamab mafodotin ha ottenuto la designazione “Prime” nel 2017 e la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionale è stata esaminata nell’ambito della procedura di valutazione accelerata dell’Agenzia europea per i medicinali, che viene fornita se il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema determina che il trattamento è di grande interesse dal punto di vista della salute pubblica e rappresenta un’innovazione terapeutica.

A fine luglio era arrivato il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Ema. A inizio agosto anche la statunitense Food and drug administration ha approvato belantamab mafodotin per il mieloma multiplo recidivante e refrattario.