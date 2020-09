Organismi notificati Mdr, la Commissione dice sì al sedicesimo ente

Si tratta della società tedesca Dqs Medizinprodukte. In questo modo la Germania sale a sei enti certificati

L’estate porta un nuovo Organismo notificato per il Nuovo regolamento dei dispositivi medici. Parliamo della tedesca Dqs Medizinprodukte che a inizi agosto ha ricevuto la designazione da parte della Commissione europea.

Boccata d’ossigeno

Come ormai noto la scadenza del Mdr è stata posticipata a maggio 2021. Tuttavia con in media un On al mese, la Commissione Ue sta progredendo nel diramare la lista di aziende che potranno certificare i prodotti medicali e arrivare all’appuntamento del prossimo anno con un corpus piuttosto robusto. Con questo nuovo nominativo la Germania sale a sei, rafforzando la sua leadership nel conteggio dei Nb in Europa. L’Italia attende ancora con il suo secondo organismo notificato, forse, si dice, la notificazione potrebbe arrivare a fine anno.