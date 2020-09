Sarilumab non funziona contro Covid-19, Sanofi e Regeneron interrompono gli studi

L'anti-artrite reumatoide non ha soddisfatto nella fase di sperimentazione clinica tanto da costringere a interrompere tutte le sperimentazioni contro le forme più gravi di infezione da coronavirus

Sarilumab non funziona contro Covid-19 e le forme più gravi di polmonite ad essa correlate e così Sanofi e Regeneron interrompono gli studi per testarne l’efficacia. La conclusione è questa dopo che le aziende hanno analizzato i dati poco convincenti della fase 3.

Endpoint mancati

L’anticorpo monoclonale umano selettivo per il recettore dell’interleuchina 6 (IL-6) indicato per il trattamento dell’artrite reumatoide attiva da moderata a severa in pazienti adulti è arrivato sul mercato nel 2017 ed è stato sviluppato da Sanofi insieme all’americana Regeneron. Durante la fase di studio non sono stati raggiunti né gli endopoint primari né secondari rispetto al placebo.

Quanto ottenuto

Quanto dimostrato in laboratorio su 420 pazienti ha portato a pensare che il farmaco avesse delle chance. C’è stata una riduzione della durata del ricovero e un aumento dei tempi di guarigione. Gravi però gli effetti collaterali. Per quanto i primi dati fossero incoraggianti, non sono stati osservati miglioramenti statisticamente rilevanti nelle condizioni dei pazienti e ciò ha portato alla decisione di interrompere tutto.