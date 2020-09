Due corsi di perfezionamento in ambito healthcare in partenza a Milano

“Progettazione e produzione di forme farmaceutiche sterili: aspetti teorici in compliance con le norme tecniche” e “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori”. Per entrambi le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 25 settembre

Apprendere conoscenze avanzate sugli aspetti di progettazione e di produzione di forme farmaceutiche sterili, con particolare riferimento agli aspetti di qualità garantiti dall’applicazione di specifiche linee guida e delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP). È questo l’obiettivo del corso di perfezionamento in “Progettazione e produzione di forme farmaceutiche sterili: aspetti teorici in compliance con le norme tecniche” attivato dalla Facoltà di Scienze del Farmaco di Milano, in collaborazione con PDA Italy Chapter. Uno approfondimento in particolare sarà dedicato alle forme farmaceutiche innovative nell’ambito dei medicinali per terapie personalizzate e/o avanzate (ATMP) visto le loro specifiche peculiarità.

Cosa prevede e a chi si rivolge il corso di perfezionamento

Il corso prevede 60 ore di lezioni e 8 ore di esercitazioni tenute da docenti universitari e operatori delle aziende, al fine di poter presentare gli aspetti teorici e applicativi di questo settore. Si rivolge ai laureati in discipline scientifiche che operano in aziende farmaceutiche, di dispositivi medici e nelle società di consulenza di consulenza. Le lezioni avranno inizio nell’autunnale 2020 in modalità webinar e termineranno nei mesi di febbraio e marzo 2021 con alcune giornate in presenza; il costo complessivo è di € 1500.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 14.00 del 25 settembre 2020, secondo le modalità indicate nel bando. Per ulteriori informazioni consultare la Segreteria Didattica: Dott.sa Maria Grazia Pezzano, Via Luigi Mangiagalli 25 – Milano, E-mail progettazioni.formesterili@unimi.it

“La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori”

Sempre il 25 settembre scadranno anche le domande per il corso di perfezionamento in “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori”. Il percorso di studio è organizzato dalla Facoltà di Scienze del Farmaco, in collaborazione con AFI, Confindustria Dispositivi Medici e Cosmetica Italia, consapevole delle esigenze di formazione per i laureati delle facoltà scientifiche che operano all’interno delle strutture aziendali del settore e della necessità di preparare figure professionali competenti. Le industrie, la distribuzione intermedia e le farmacie infatti, gestiscono sempre più frequentemente prodotti non medicinali, ma ancora compresi nell’area salutare. Diventa quindi indispensabile, per chi opera a vario titolo in tali settori, conoscere la normativa di dispositivi medici, biocidi, presidi medico-chirurgici (PMC) e cosmetici, tenuto anche conto dei nuovi Regolamenti ormai entrati in vigore.

Il nuovo Regolamento dei dispositivi medici

Oltre ad un’attenta analisi degli aspetti generali della normativa, il percorso formativo prevede lo studio della legislazione inerente le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione e gli aspetti riguardanti l’informazione e la pubblicità dei prodotti ad attività salutare. Particolare attenzione verrà riservata al nuovo Regolamento dei dispositivi medici che avrà piena applicazione il prossimo anno.

Al fine di poter presentare, in modo obiettivo, l’intero settore le lezioni saranno tenute da docenti universitari, funzionari ministeriali e operatori delle aziende. Saranno inoltre presentati “case study”. Il corso si svolgerà per un totale di 52 ore, prevalentemente nel giorno di giovedì con cadenza settimanale, a partire dal prossimo mese di ottobre tramite modalità webinar e terminerà nel mese di marzo 2021. Sono inoltre previste due giornate in presenza dedicate agli aspetti di sperimentazione dei dispositivi medici e ai biocidi; costo complessivo di 516.00 euro.

Il bando è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Milano, sezione Corsi post laurea/Master e perfezionamento, dove sono riportate le modalità di iscrizione.