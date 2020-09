Industria medtech, per il Mdr le aziende potrebbero spendere il 5% in più all’anno

Secondo una survey della società di software tedesca Climedo Health, le società di settore spenderanno molto di più all'anno per rispettare i termini di compliance. E si investe tanto anche in nuove assunzioni

Ma quanto mi costi Mdr? La domanda che molte aziende medtech (se non tutte) in Europa si stanno chiedendo da un po’. A dare una risposta al quesito ci ha pensato la compagnia di software tedesca Climedo Health che attraverso una survey ha restituito uno scenario interessante su ciò che le società del settore stanno facendo in termini economici per rispondere agli stringenti criteri imposti dal Nuovo regolamento dei dispositivi medici. Su un campione di 101 compagnie quasi la metà si aspetta di spendere il 5% in più dei propri ricavi annuali per ottemperare alle compliance richieste dall’Europa. In aggiunta a ciò peseranno sui bilanci anche le future assunzioni che molte società stanno portando avanti alla ricerca di figure che sappiano muoversi tra gli intricati cavilli normativi.

Spese aggiuntive

La compliance è una cosa seria e richiede tempo e denaro. Medtech Europe (la confindustria di settore europea), prima che il Mdr diventasse realtà aveva stimato costi aggiuntivi per 17,5 miliardi di euro in tutto il continente. La ricerca di Climedo ha confermato che gli investimenti sono notevoli se è vero che la metà delle aziende medtech europee spenderà il 5% in più ogni anno e un terzo è visto oscillare tra l’1% e il 5%.

Occupazione

Buona parte di queste spese riguarda anche le campagne di assunzione. Le aziende cercano figure professionali che conoscano la materia e prendano in mano i regolamenti per garantire la migliore delle compliance. La maggior parte dei soggetti intervistati da Climedo ha assunto negli ultimi anni poco meno di 100 persone, tuttavia 15 compagnie hanno assunto, in totale, circa 1001 persone.

Il tempo è denaro

C’è poi la questione tempo, ossia quanto i dipendenti impiegano a compiere determinate mansioni. Ebbene in ambito Mdr, secondo la ricerca, il 55% del campione impiega cinque ore in più a settimana in riunioni aventi per tema il nuovo regolamento. Il 68% del tempo serve per comprendere il nuovo Mdr, contro il 63% per le nuove valutazioni sugli studi clinici (che tra l’altro è anche il ramo più costoso per il 75% del campione).