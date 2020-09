Integratori alimentari: Maria Delfina Gandolfo nominata dg di FederSalus

È il nome scelto dal consiglio direttivo dell’associazione, che rappresenta oltre 220 aziende, per l’incarico di direttore generale. Vanta una lunga esperienza internazionale

Dal primo settembre 2020 Maria Delfina Gandolfo è il nuovo direttore generale di FederSalus, l’associazione che rappresenta 220 aziende del settore degli integratori alimentari. È stata scelta all’unanimità dal consiglio direttivo.

Il profilo

Gandolfo, dal 2014 segretario generale dell’associazione aderente a Confcommercio Assopetroli-Assoenergia, ha ricoperto nel corso della sua carriera professionale diversi ruoli istituzionali, fra cui quello di International and institutional relations officer per la Royal Canadian Mounted Police presso l’Ambasciata canadese a Roma (2001–2012) e di External relations officer dell’American Academy in Rome (2012–2014). In Canada è stata coordinatrice dell’Ufficio stampa dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa, e negli Stati Uniti ha lavorato all’Università di Yale come Chief of Staff del Provost e Associate Head di Pierson College. Gandolfo è nata a Roma, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Genova e ha conseguito due master in Filologia slava all’università di Yale.

Nuovo interlocutore per le istituzioni

“Le auguriamo buon lavoro nella certezza che la sua leadership e le sue competenze manageriali rafforzeranno il ruolo di FederSalus come interlocutore presso le istituzioni a fianco delle oltre 220 aziende associate operanti nel settore degli integratori alimentari”, commenta il presidente di FederSalus, Andrea Zanardi.