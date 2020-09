L’Ue offre 400 milioni di euro per l’iniziativa dell’Oms per acquistare un vaccino contro il nuovo coronavirus

La Commissione europea attiva una sorta di fondo di garanzia per i suoi Stati membri all'interno del progetto Covax avviato dalla Who per poter acquistare in blocco un vaccino contro Covid-19

Si chiama Covax ed è un progetto messo in piedi dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire a tutti i Paesi membri le scorte necessarie contro l’infezione da nuovo coronavirus. L’Ue, non fa parte dell’Oms in quanto entità monolitica, ma è libera di donare ingenti somme di denaro se ritenuto necessario. E ciò è avvenuto. Per rimpinguare le casse di Covax, la Commissione europea ha dato il via libera a un versamento di 400 milioni di euro.

Covax

I 400 milioni di euro saranno una garanzia per i singoli Stati che compongono l’Unione europea, ma non è chiaro come i membri potranno acquistare le proprie scorte. In sostanza, quindi, Bruxelles vuole coprire con la propria forza economica le adesioni spontanee dei singoli Stati. La Germania, per esempio, ha aderito lunedì 31 agosto e, come ha detto il Direttore generale Tedros Adhanom Gheybreyesus “stiamo negoziando con gli altri Stati membri. C’è la possibilità che tutti loro operino in blocco”. L’obiettivo finale del progetto dell’Oms è quello di garantire almeno due miliardi di dosi di vaccino entro la fine del 2021.

Il supporto di Gavi alliance e il rifiuto americano

Per arrivare allo scopo già 172 Paesi hanno espresso interesse a partecipare. Tra questi 92 sono a medio-basso reddito che potranno avere accesso al vaccino grazie al supporto economico di Gavi alliance. Entro il 18 settembre sono attese le firme di altri 80 Paesi che hanno espresso interesse nel partecipare. Secco no, invece, dagli Stati Uniti da sempre molto critici con l’Organizzazione mondiale della sanità. Washington continuerà a cooperare con i singoli alleati, senza però prendere parte a iniziative targate Oms.

L’Ue tentacolare

La strategia dell’Unione europea è ormai chiara. Presenzialismo in tutte le sedi per poter arrivare a un numero di dosi ritenuto soddisfacente per mettere in sicurezza i cittadini comunitari. Da una parte negozia con le singole aziende farmaceutiche (si veda l’accordo con Astrazeneca), dall’altra si muove anche in contesti internazionali sostenendo i suoi Stati membri ad acquistare quante più scorte possibili (ricordiamo sempre l’accordo tra l’azienda anglo-svedese con il quartetto Germania-Italia-Olanda-Francia). Ritornano quindi le preoccupazioni di Gheybreyesus che ha invitato e sta invitando tutt’ora gli Stati a non essere avidi e a considerare le esigenze dei Paesi meno ricche che potrebbero rimanere con scorte limitate. Di recente, per rigore di cronaca, il Canada si è accordata con Novavax e J&J e il Venezuela sta cercando volontari per testare il vaccino russo (primo al mondo ad essere stato approvato a metà agosto). Nessuno vuole rimanere col cerino in mano.