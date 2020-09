Msd animal health cede un sito produttivo francese all’americana TriRx

La struttura integrata, situata a Segré, dispone di aree dedicate per uffici, produzione, campionamento e magazzino e fornisce prodotti a tutti i principali mercati globali

Msd animal health ha ceduto uno sito di produzione, situato a Segré (Francia) all’azienda americana TriRx pharmaceutical services, società Cdmo attiva nel mercato biofarmaceutico.

Verso l’espansione globale

Timothy C. Tyson, presidente e Ceo di TriRx, ha dichiarato in una nota diffusa dalla società: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team Segré nella famiglia TriRx e di collaborare con Msd Animal Health per continuare a fornire prodotti importanti al mercato. Questa transazione ci consente di continuare la nostra espansione come Cdmo globale assicurando la continuità della fornitura di prodotti per la salute degli animali dal sito di Segré. La storia del sito, la conoscenza e l’esperienza di livello mondiale del personale del sito ampliano l’offerta di servizi TriRx”. Il sito attualmente produce una gamma di prodotti veterinari e conta oltre novanta dipendenti.

Centro mondiale di eccellenza

La struttura integrata dispone di aree dedicate per uffici, produzione, campionamento e magazzino e fornisce prodotti a tutti i principali mercati globali. L’accordo è stato ufficialmente eseguito con tutte le consuete approvazioni normative, regionali e locali. “Questo sito si trasformerà in un centro mondiale di eccellenza nella produzione a contratto nel mercato in rapida crescita della salute degli animali”, ha affermato Tyson. “E continuerà a dare un contributo significativo all’economia locale”, ha aggiunto Tyson.