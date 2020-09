Peste suina africana: l’Efsa lancia una campagna per l’Europa sud-orientale

L’iniziativa di sensibilizzazione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare si rivolge a tutti i soggetti che entrano in contatto con maiali domestici e cinghiali selvatici, ma anche a istituzioni e organizzazioni veterinarie

L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare lancia una campagna di sensibilizzazione per non abbassare la guardia davanti alla minaccia della peste suina africana nell’Europa sud-orientale. L’attenzione è rivolta in particolare ai Paesi della cosiddetta “area di preoccupazione”, ovvero, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia.

A chi si rivolge

“La campagna – spiega l’Efsa – intende affiancare le misure in atto presso la Commissione europea e altre organizzazioni internazionali per eradicare la malattia dall’Europa. Mira ad accrescere la conoscenza e la comprensione della Psa in tutti i nove Paesi. Si rivolge a gruppi di persone e individui che sono spesso a contatto con maiali domestici e cinghiali selvativi, come ad esempio allevatori di suini e cacciatori. Con la campagna l’Efsa vuole raggiungere anche le organizzazioni veterinarie, le associazioni venatorie, vari gruppi di allevatori, i funzionari doganali, la polizia di frontiera, i governi locali, gli operatori turistici e i viaggiatori”.

La peste suina africana

La peste suina africana è una malattia virale che colpisce maiali e cinghiali selvatici. Il virus, innocuo per l’uomo, ha causato notevoli perdite economiche in diversi Paesi. Attualmente non esistono vaccini contro la Psa, quindi in caso di epidemia è necessario abbattere un gran numero di maiali d’allevamento nelle zone colpite. Poiché un’epidemia di Psa può avere effetti devastanti, per poter contenere questa malattia sono essenziali l’individuazione, la prevenzione e la segnalazione dei casi, che sono le tre parole chiave della campagna Efsa.