Tumori solidi, dopo le terapie Car-T si punta sulle Tac-T

Si chiamano T-cell Antigen Coupler e sono state sviluppate da Jonathan Bramson presso la McMaster University in Canada. La startup Triumvira ha appena chiuso un finanziamento di series A da 55 milioni di dollari, guidato da Bayer e Northpond Ventures, per portarle in sperimentazione clinica

Dalle terapie Car-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies) alle Tac-T (T-cell Antigen Coupler), per sconfiggere i tumori solidi. Si tratta di un nuovo approccio sviluppato da Jonathan Bramson presso la McMaster University in Canada a cui sta lavorando la startup Triumvira Immunologics. La biotech che ha scelto di dirigersi verso una tecnologia completamente diversa rispetto alle già note e approvate terapie Car-T, ha da poco concluso un finanziamento di series A da 55 milioni di dollari, guidato da Bayer e Northpond Ventures. Triumvira utilizzerà i finanziamenti per condurre sperimentazioni cliniche sulla sua nuova tecnologia Tac-T, per i tumori solidi e le neoplasie ematologiche.

Nuove terapie cellulari: le Tac-T

“Siamo molto entusiasti del potenziale della piattaforma di Triumvira. Rappresenta un’opportunità unica nello sviluppo di terapie cellulari di nuova generazione che promettono di affrontare i tumori precedentemente incurabili”, ha affermato Juergen Eckhardt, capo di Leaps di Bayer.

La tecnologia Tac è una molecola ibrida che comprende più domini proteici per combinare le capacità di targeting del tumore con il meccanismo di attivazione dei linfociti T. I dati preclinici di Triumvira con programmi autologhi e allogenici dimostrano che le cellule Tac-T mostrano assenza di segnali tonici, forte penetrazione del tumore e persistenza a lungo termine. Proprietà funzionali che aiutano le cellule Tac-T a produrre una forte attività antitumorale e nessuna evidenza di tossicità, in particolare nei modelli di tumori solidi.

Scarsa tossicità per le cellule Tac-T

Sulla base dei dati ottenuti sinora Bramson ei suoi collaboratori pensano che i Tac possano essere migliori dei Car nell’introdurre le cellule T nei tumori e nell’eliminare i tumori solidi. Secondo i ricercatori inoltre, rappresentano un’alternativa più sicura ai Car, per quanto riguarda gli eventi avversi osservati negli studi sulle terapie cellulari Car-T e Tcr. Bramson ipotizza infatti che la loro tossicità sia dovuta alla natura sintetica dei Car.

Il primo studio clinico sulle Tac-T

Triumvira ha presentato uno studio sulla sua terapia con cellule Tac-T autologhe anti-CD19 a ClinicalTrials.gov quasi 18 mesi fa ma, secondo l’elenco, deve ancora iniziare l’arruolamento dei soggetti. L’inizio dello studio era programmato per giugno 2019, ma è stato rinviato a maggio 2020. TAC01-CD19, la terapia cellulare CD19, è solo una delle tre terapie cellulari che Triumvira sta portando in sperimentazione clinica.

Gli altri investitori

“Siamo entusiasti di avere un forte gruppo di investitori che si uniscono al nostro finanziamento di series A, che credono nella promessa della nostra tecnologia Tac-T, che incorpora un design innovativo, ben differenziato e brevettato” ha affermato il dott. Paul Lammers, presidente e Ceo di Triumvira. Tra gli altri investitori infatti, anche Oceanpine Capital e Viva Biotech Holdings, e tra gli investitori esistenti Bloom Burton & Co. e il Center for Commercialization of Cancer Immunotherapy (C3i).