Vaccino russo, a novembre potrebbe iniziare la produzione per l’esportazione

Anche se il grosso delle scorte di Sputnik V (questo è il nome del prodotto) è destinato al mercato interno, ci sarebbero almeno una quarantina di Paesi interessati all'acquisto, tra cui Brasile e India

Mercato interno ed esterno

Sputnik V è stato registrato a metà agosto ed è stato il primo vaccino al mondo a ricevere l’ok da un’agenzia regolatoria. La comunità internazionale ha storto il naso accusando i russi di non aver diffuso dati completi e soddisfacenti. Sta di fatto, tuttavia, che dopo la sperimentazione sui militari in casa, Mosca ha previsto di distribuire le dosi prima di tutto all’interno dei suoi confini, ma anche di soddisfare le richiste dei Paesi a lei più vicini. Sarebbero una quarantina e in pole ci sarebbero soprattutto Brasile e India. Stando così le cose (al netto dell’efficacia che è ancora tutta da dimostrare sui grandi numeri, così come per tutti gli altri vaccini di cui si sta parlando), la Russia sarebbe il primo Stato a distribuire un vaccino anti-Covid, superando perfino gli Usa (che con Moderna erano stati tra i primi a iniziare la ricerca) e la Cina (che con la società CanSino si era anch’essa mossa in largo anticipo sperimentando per prima sui militari per poi approvare il primo prodotto il 18 agosto). A livello geopolitoco, manco a dirlo, il peso di questa notizia non è irrilevante. Rimasta nell’ombra per lunghi mesi, la Russia potrebbe sfruttare i prodotti usciti dall’Istituto Gamaleya e addirittura sopravanzare ad altre potenze nel divenire una potenza farmaceutica globale. Un toccasana visto che la richiesta di energia (di cui la Russia è grande esportatore) è calata a livello globale e il rublo ha subito una grossa svalutazione fiduciaria sui mercati.

Altri vaccini in arrivo

Ma novembre non sarà il mese solo del vaccino made in Russia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che le prime dosi del vaccino di Astrazeneca potrebbero arrivare già entro la fine del 2020, nonostante ci siano molti dubbi sulla fattibilità di una distribuzione così ravvicinata. A conferma di ciò anche un alto funzionario della Commissione europea: “La Commissione ha firmato un contratto con AstraZeneca, il primo. Abbiamo un vaccino che arriverà sul mercato direi a novembre, cosa che è molto buona. È molto buono, è uno dei primi”, scrive l’Adn Kronos sul suo sito.