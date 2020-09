di Redazione online

Working together on compliance

Webinar, 12 ottobre 2020

Da quando il regolatore ha consentito alle aziende farmaceutiche di comunicare su piattaforme social, sia in maniera organica che attraverso investimenti pubblicitari, il settore ha acquisito ulteriore consapevolezza del ruolo che le comunità digitali hanno nella gestione della salute individuale; tanto che si tratti di gruppi che incoraggiano le donazioni di sangue quanto che si confrontano sulla medicina preventiva, la salute è un tema centrale di dibattito online.

Dopo un primo periodo di test, possiamo ora riflettere sia sui casi di successo più interessanti che sui temi strategici più ricorrenti sollevati dai professionisti di un settore alle prese con nuovi formati e linguaggi.

L’appuntamento dedicato alla compliance conclude il ciclo di tre digital events realizzati da AboutAcademy in collaborazione con Facebook Italia, per fare il punto sul ruolo dei social media per le aziende farmaceutiche, sulla comunicazione su dispositivi mobili e sulla compliance.

