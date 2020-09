Decreto prezzi: Aifa apre una consultazione sui dossier

Dal 16 al 30 settembre l’Agenzia raccoglierà i commenti sul documento “Linee guida per la compilazione del dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo”

Una consultazione pubblica sulle nuove linee guida per i dossier che accompagnano la domanda di rimborsabilità dei medicinali. Ad annunciarla è l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con una nota sul suo portale, dove il 16 settembre sarà pubblicato il documento “Linee guida per la compilazione del Dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo”.

La consultazione…

Le linee guida saranno sottoposte a consultazione pubblica fino al 30 settembre. L’iniziativa s’inserisce nel percorso tracciato dal cosiddetto “decreto prezzi” del 2 agosto 2019 su “Criteri e modalità con cui l’Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020.

… e una nuova determina

Conclusa la consultazione, Aifa adotterà entro il mese di ottobre una determinazione prevista dal decreto prezzi e in particolare dal comma 1 dell’articolo 2, che recita: “L’azienda, per accedere alla procedura per la negoziazione della rimborsabilità e del prezzo del medicinale, deve inoltrare all’Aifa l’istanza corredata dalla documentazione in conformità alle indicazioni che saranno rese con determinazione del direttore generale dell’Aifa, da adottarsi entro 30 giorni dall’adozione del presente decreto”. Fino all’adozione del nuovo provvedimento, chiarisce infine Aifa sul sito, si continuerà ad applicare la delibera Cipe del 2001.