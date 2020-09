Materie prime critiche, l’Ue prepara nuove strategie per import/export

A vario titolo anche le aziende farmaceutiche e medicali sono interessate all'utilizzo di alcuni materiali naturali dedicati a vari processi industriali

La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per le materie prime critiche, l’elenco delle materie prime critiche del 2020 e uno studio prospettico sulle materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici con orizzonte temporale il 2030 e il 2050. Il piano d’azione esamina le sfide attuali e future e propone azioni volte a ridurre la dipendenza dell’Europa dai paesi terzi, diversificando l’approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, migliorando l’efficienza delle risorse e la circolarità e promuovendo allo stesso tempo un approvvigionamento responsabile a livello mondiale. La proposta dell’esecutivo al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni fa parte del cosiddetto Green Deal, il progetto a lungo termine per rendere più sostenibile l’economia comunitaria. Anche la farmaceutica (e in generale il settore salute) sarebbe in parte coinvolta, poiché alcuni dei materiali inseriti nell’elenco sono utilizzati anche a fini medici.

Le materie prime per il sistema salute

Sono poche per carità, ma sono quelle sostanze la cui mancanza potrebbe farsi sentire. Stando ai dati del documento della Commissione Ue, sulle 30 materie prime considerate critiche (e di cui i settori industriali, di tutti i tipi, hanno un gran bisogno) alcuni hanno a che vedere proprio con l’industria della salute. La barite, per esempio, può avere applicazioni in ambito medico e nel campo delle protezioni dalle radiazioni. Il bismuto che viene utilizzato in campo farmaceutico e mangimistico, così come lo stronzio o il titanio. Il tutto senza contare le applicazioni elettroniche che coinvolgono il medtech. Anche l’agroalimentare guarda con interesse agli sviluppi di queste politiche economiche comunitarie. Il borato, la bauxite, la fluorite, la fosforite o il fosforo sono impiegati in questo settore a seguito di lunghe lavorazioni industriali.

Indipendenza

“Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime è condizione essenziale per un’economia resiliente”, ha dichiarato Maroš Šefčovič, vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche. “Come emerge dal nostro studio prospettico, non possiamo permetterci di sostituire l’attuale dipendenza dai combustibili fossili con la dipendenza dalle materie prime critiche. Le perturbazioni provocate dal coronavirus sulle nostre catene del valore strategiche hanno reso manifesto il problema. Creeremo quindi una forte alleanza per compiere tutti insieme la transizione da una condizione di elevata dipendenza a una basata su circolarità, innovazione e su un approvvigionamento diversificato, sostenibile e socialmente responsabile”, ha concluso Šefčovič.

Il piano d’azione

La strategia si compone di quattro aspetti:

sviluppare catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell’Ue;

ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante l’uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l’innovazione;

rafforzare l’approvvigionamento interno di materie prime nell’Ue;

diversificare l’approvvigionamento dai paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio internazionale, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell’Ue.

Per utilizzare meglio le risorse interne la Commissione collaborerà con gli Stati membri e le regioni per individuare i progetti di estrazione mineraria e di trasformazione nell’Ue che possono essere operativi entro il 2025. Sarà dedicata particolare attenzione alle regioni carbonifere e ad altre regioni in transizione, concentrandosi specialmente sulle competenze e sulle capacità rilevanti per le attività minerarie, estrattive e di trasformazione delle materie prime. In linea con il Green Deal europeo, altre azioni si concentreranno sulla circolarità e sulla sostenibilità della catena del valore delle materie prime. La Commissione elaborerà criteri di finanziamento sostenibile per i settori delle attività estrattive e minerarie entro la fine del 2021 e mapperà il potenziale approvvigionamento di materie prime critiche secondarie ricavate da scorte e rifiuti dell’Ue per individuare progetti di recupero realizzabili entro il 2022.

Il problema persiste da anni

L’approvvigionamento sicuro di materie prime per l’industria dell’Ue è una questione annosa, di cui l’Ue si occupa fin dall’istituzione del gruppo “Approvvigionamento di materie prime” negli anni ’70, seguita dall’adozione dell’iniziativa “materie prime” nel 2008. Tale iniziativa ha stabilito una strategia per ridurre le dipendenze dalle materie prime non energetiche per le catene del valore industriali e il benessere sociale diversificando le fonti delle materie prime primarie provenienti da paesi terzi, rafforzando l’approvvigionamento interno e sostenendo l’approvvigionamento di materie prime secondarie attraverso l’efficienza delle risorse e la circolarità. Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco delle materie prime critiche per l’Ue. Al primo elenco, pubblicato nel 2011, sono seguiti due aggiornamenti nel 2014 e nel 2017. La valutazione si basa sui dati del recente passato e illustra l’evoluzione della criticità dalla pubblicazione del primo elenco. Essa non prevede tendenze future. La valutazione del 2020 segue la stessa metodologia di quella del 2017 e utilizza la media per il periodo di 5 anni completo più recente relativo all’Ue senza il Regno Unito (Ue-27). Sono state esaminate 83 materie prime (5 in più rispetto al 2017) e, dove possibile, è stato analizzato più attentamente, rispetto alle valutazioni precedenti, il punto della catena del valore in cui la criticità si manifesta: estrazione e/o trasformazione. L’elenco Ue 2020 contiene 30 materie prime rispetto alle 14 del 2011, alle 20 del 2014 e alle 27 del 2017. 26 materie prime restano nell’elenco. La bauxite, il litio, il titanio e lo stronzio sono stati aggiunti all’elenco per la prima volta.