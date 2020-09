Sani di mente con gli psichedelici

Gli studi dimostrano che l’impiego degli psichedelici in piani psico-terapeutici funziona, anche nel breve periodo. Dovremmo prenderne atto anche in Italia, anche nell'ottica dei traumi causati da Covid-19

di Marco Perduca, Fondatore Science for Democracy e Guido Long, Associazione Luca Coscioni

All’inizio di luglio gli eurodeputati e la società civile europea si sono appellati per una strategia europea sulla salute mentale, e il parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione che sottolinea “il ruolo fondamentale della ricerca sanitaria”, appellandosi anch’esso a un piano d’azione continentale. C’è da chiedersi se questi sforzi prenderanno in conto la ricerca d’avanguardia o se i vecchi stereotipi e dettami proibizionisti continueranno a danneggiare la nostra salute mentale. I traumi post Covid-19

Il Covid-19 ha portato malattie fisiche per molti e traumi per tutti: traumi socio-economici ma anche psichici con impatti potenzialmente molto importanti in termini di salute mentale. Nel 2003 l’epidemia della SARS aveva portato a impressionanti aumenti della depressione e del disturbo post traumatico da stress (DPTS), soprattutto tra le donne.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre 264 milioni di persone soffrono di depressione che, quando dura a lungo e con intensità moderata o grave, può divenire una grave condizione di salute con impatti negativi su tutti gli aspetti della vita individuale, sociale e professionale. Nel peggiore dei casi, la depressione può portare al suicidio, che secondo l’OMS è la seconda causa di morte tra i 15-29enni e colpisce circa 800,000 persone l’anno. Il mancato accesso ai trattamenti

Esistono trattamenti efficaci per i disturbi mentali, ma tra il 76% e l’85% di chi vive in paesi a basso e medio reddito non vi ha alcun accesso: mancano risorse e operatori sanitari qualificati. Inoltre lo stigma associato ai disturbi mentali peggiora il quadro generale. Si tratta di paesi dove l’impatto della pandemia non è facilmente documentabile ma è ragionevole ipotizzare che la crisi economica arriverà là dove il virus ancora non si è insinuato. Prendere esempio

Per prepararsi a questo tipo di problemi che prima o poi emergeranno, occorre iniziare a rendere il problema visibile e, come per molti altri aspetti collegati alla crisi sanitaria ancora in corso, prepararsi a ricorrere a ricerche innovative o far tesoro di esperienze che in alcuni paesi stanno dando risultati incoraggianti per quanto riguarda le terapie possibili per la salute mentale, non ostacolando la ricerca, anzi, con tutto il parlare che si fa di investire in salute, incoraggiandola. Le sperimentazioni cliniche sui farmaci psichedelici

Negli USA, Regno Unito e Israele sono ormai in fase finale sperimentazioni cliniche che includono MDMA e psilocibina (il principio attivo dei funghi altrimenti chiamati “allucinogeni”) nella cura dello stress post-traumatico. Decenni di studi mostrano che queste sostanze superano in efficacia i farmaci attualmente approvati contro depressione e DPTS. Nel 2021, la Food and Drug Administration americana dovrebbe riconoscere l’MDMA come farmaco per varie psicoterapie confermando che quel Rinascimento psichedelico di cui si parla non è una trovata comunicativa.

Un recente studio clinico dell’associazione statunitense MAPS su veterani, vigili del fuoco e agenti di polizia USA con DPTS ha dimostrato che dopo solo due dosi di MDMA i sintomi del disturbo si riducono significativamente con effetti che durano anche oltre l’anno. Altri studi pubblicati nel 2020, come quello pubblicato ad aprile sul Journal of Psychopharmacology, segnalano come una singola dose di psilocibina possa migliorare significativamente, e per anni, i sintomi della depressione. Se in Italia manca il dibattito pubblico

Tanto all’Imperial College di Londra quanto alla Johns Hopkins University, dove operano gli unici due centri studi al mondo, interamente dedicati alla ricerca sugli psichedelici, le indagini continuano a dimostrare che l’impiego di queste sostanze in piani psico-terapeutici funziona – anche nel breve periodo. Lo shock pandemico che ha scosso le nostre quotidianità dovrebbe servire anche a smuovere gli intelletti e favorire la promozione di queste terapie stupefacenti facendole arrivare anche in Italia dove purtroppo non esiste neanche un dibattito pubblico sulla loro esistenza.